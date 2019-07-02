Война за водонапорную колонку: сосед обнёс её забором, инвалид ходит за водой в другой конец деревни
Буря в стакане воды! В деревне Селец Минского района началась настоящая война за водонапорную колонку! Соседи мирно жили годами и вместе пользовались благом цивилизации.
Но в один прекрасный день хозяин вот этого участка поставил на пути к колонке огромный забор.
А чтобы оградить паломничество – посадил на цепь овчарку.
Ирина Куприянцева:
Я сюда пришла попросить воды. Потому что ребёнка привезли, маленький бассейн налить. Они меня выставили и сказали, что колонка вот там.
Для семьи Куприянцевых поведение соседа – как нож в спину! Ирине сложно передвигаться – у женщины инвалидность. В страшную жару ей и вовсе приходится преодолевать марафонскую дистанцию! Принести несколько литров питьевой воды с другого конца деревни – целое испытание.
Владимир Куприянцев:
Мне сходить можно сюда. Я ещё нормально себя чувствую. Но когда есть необходимость в течение недели, когда меня нет – понятное дело. Что это сложно.
Ирина Куприянцева:
Просим соседа и бесплатно он это не делает. Потому что самим нам… Я с костылём, а свекровь – ей 80 лет и она тоже инвалид.
Наладить диалог с соседями не удаётся уже несколько лет. А все попытки доказать свою правоту заканчиваются скандалами.
Ирина Куприянцева:
Сначала мужчина невысокого роста, а потом женщина вылетела, начала кричать и показала мне, что колонка вот там. Я говорю: «Спасибо большое».
Корреспонденты нашей программы направляются к обидчикам. Но объяснить, почему дачники не делятся водой с соседями – так и не смогли.
Корреспондент СТВ:
Есть колонка, она ваша?
Мужчина:
Да.
Корреспондент СТВ:
И вы владелец этого дома?
Мужчина:
Не я владелец, я просто хозяйкин муж.
Спустя несколько минут интервью владельцы участка разродились откровением: колонка находится на их личной территории – вход для посторонних на участок заказан!
Мужчина:
Я езжу сюда 5 лет. Почему вы за 5 лет не обратились?
Ирина Куприянцева:
Вы не даёте воды!
Мужчина:
А вы хоть раз подходили?
Ирина Куприянцева:
Вы не даёте. В прошлую субботу меня выставили вон.
Единственная инстанция, способная помочь зарыть топор войны между соседями – местный сельсовет. Именно там должны дать ответ на вопрос: кому, по документам, принадлежит земля?
Андрей Барановский, адвокат:
Отправной точкой будет законность нахождения земельного участка, на котором расположен колодец, у теперешнего землепользователя. Возврат самовольно захваченных земельных участков осуществляется по решению исполкомов, в данном случае, сельсовета. Необходимо землепользователю, чьи права нарушаются, обратиться с заявлением в сельсовет и поставить вопрос о том, чтобы сельсовет вынес решению о возврате незаконно захваченного участка.
Корреспонденты нашей программы уверяют: местные власти не понаслышке знают про разборки соседей, но спасать дачников от обезвоживания никто не спешит! Всех обиженных чиновники отправляют в «Водоканал».
Варвара Митрофанова-Смирнова, председатель Лошанского сельского исполнительного комитета:
Мы только устно обращались, потому что заявление было устное и мы обращались тоже устно.
Корреспондент СТВ:
А когда письменное будет составлено?
Варвара Митрофанова-Смирнова:
Когда будет обращение.
Корреспондент СТВ:
Мы можем сейчас составить обращение?
Варвара Митрофанова-Смирнова:
Конечно.
Раздосадованные герои сюжета направили письмо и буквально через 4 дня в деревню приехали специалисты службы водосбыта. Выяснить: когда и по какому праву источник оказался за забором – невозможно.
Наталья Оленева, начальник службы водосбыта ГП «Водоканал Минского района» (по телефону):
Никак не определишь. Это было в 1992 году и они уже её себе отгородили. И это было не в нашей жизни, скажем так. Потому что ЖКХ даже не существует с 1992 года.
После такого вердикта у Куприянцевых опустились руки! Ведь сейчас у них выбор без выбора – пользоваться колонкой вдали от дома, либо срочно выложить кругленькую сумму за бурение скважины.
Андрей Барановский:
Даже если колонка раньше была на землях общего пользования, а теперь часть этого земельного участка оказалась в собственности у землепользователя, то тут способом защиты права будет установление обязательств на возмездной основе у собственника. Я говорю о сервитуте. Других вариантов нет.
Смогут ли соседи договориться и разрешить водный коллапс – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий.