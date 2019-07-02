Война за водонапорную колонку: сосед обнёс её забором, инвалид ходит за водой в другой конец деревни

Буря в стакане воды! В деревне Селец Минского района началась настоящая война за водонапорную колонку! Соседи мирно жили годами и вместе пользовались благом цивилизации. Но в один прекрасный день хозяин вот этого участка поставил на пути к колонке огромный забор.

А чтобы оградить паломничество – посадил на цепь овчарку. Ирина Куприянцева:

Я сюда пришла попросить воды. Потому что ребёнка привезли, маленький бассейн налить. Они меня выставили и сказали, что колонка вот там.

Для семьи Куприянцевых поведение соседа – как нож в спину! Ирине сложно передвигаться – у женщины инвалидность. В страшную жару ей и вовсе приходится преодолевать марафонскую дистанцию! Принести несколько литров питьевой воды с другого конца деревни – целое испытание. Владимир Куприянцев:

Мне сходить можно сюда. Я ещё нормально себя чувствую. Но когда есть необходимость в течение недели, когда меня нет – понятное дело. Что это сложно.

Ирина Куприянцева:

Просим соседа и бесплатно он это не делает. Потому что самим нам… Я с костылём, а свекровь – ей 80 лет и она тоже инвалид. Наладить диалог с соседями не удаётся уже несколько лет. А все попытки доказать свою правоту заканчиваются скандалами. Ирина Куприянцева:

Сначала мужчина невысокого роста, а потом женщина вылетела, начала кричать и показала мне, что колонка вот там. Я говорю: «Спасибо большое». Корреспонденты нашей программы направляются к обидчикам. Но объяснить, почему дачники не делятся водой с соседями – так и не смогли. Корреспондент СТВ:

Есть колонка, она ваша?

Мужчина:

Да. Корреспондент СТВ:

И вы владелец этого дома? Мужчина:

Не я владелец, я просто хозяйкин муж. Спустя несколько минут интервью владельцы участка разродились откровением: колонка находится на их личной территории – вход для посторонних на участок заказан! Мужчина:

Я езжу сюда 5 лет. Почему вы за 5 лет не обратились? Ирина Куприянцева:

Вы не даёте воды!

Мужчина:

А вы хоть раз подходили? Ирина Куприянцева:

Вы не даёте. В прошлую субботу меня выставили вон. Единственная инстанция, способная помочь зарыть топор войны между соседями – местный сельсовет. Именно там должны дать ответ на вопрос: кому, по документам, принадлежит земля?

Андрей Барановский, адвокат:

Отправной точкой будет законность нахождения земельного участка, на котором расположен колодец, у теперешнего землепользователя. Возврат самовольно захваченных земельных участков осуществляется по решению исполкомов, в данном случае, сельсовета. Необходимо землепользователю, чьи права нарушаются, обратиться с заявлением в сельсовет и поставить вопрос о том, чтобы сельсовет вынес решению о возврате незаконно захваченного участка. Корреспонденты нашей программы уверяют: местные власти не понаслышке знают про разборки соседей, но спасать дачников от обезвоживания никто не спешит! Всех обиженных чиновники отправляют в «Водоканал».

Варвара Митрофанова-Смирнова, председатель Лошанского сельского исполнительного комитета:

Мы только устно обращались, потому что заявление было устное и мы обращались тоже устно. Корреспондент СТВ:

А когда письменное будет составлено? Варвара Митрофанова-Смирнова:

Когда будет обращение. Корреспондент СТВ:

Мы можем сейчас составить обращение? Варвара Митрофанова-Смирнова:

Конечно.