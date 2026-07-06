Выпускница из Минска набрала 400 балов на ЦЭ и ЦТ – узнали у юной белоруски, как ей это удалось

Она не стала золотой медалисткой, но доказала самой себе и всем вокруг: 400 баллов – это реально. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – София Бричкалевич, выпускница гимназии № 33 г. Минска. Она сдала русский язык, английский язык и обществоведение на максимум. О том, сколько времени уходило на подготовку, как поддержка родителей и тренера по плаванию помогла не сдаваться, поговорили с гостьей.

София Бричкалевич, выпускница гимназии № 33 г. Минска:

Я понимала, что централизованное тестирование, экзамены – это испытания, от которых зависит мое будущее. Поэтому я волновалась, как пройдет сам экзамен, какие мне попадутся задания. Но волнение прошло ровно в тот момент, когда я увидела задание и поняла, что я на все вопросы знаю ответ.

Результат для меня был ожидаем. Это была моя цель. Я, правда, об этом мечтала. И конкретно отсутствие золотой медали способствовало тому, что у меня появилась такая цель. Я хотела доказать самой себе, что я достойна этого. Я считаю эту заслугу выше даже, чем золотая медаль. Учителя тоже были удивлены. Директор гимназии сказала, что за историю гимназии впервые такой результат.

Подготовку к экзаменам я начала еще давно, с 10 класса, поэтому времени было предостаточно. Плюс ко всему, я всегда училась на отлично по всем предметам, поэтому подготовка по английскому обществоведению и русскому языку для меня не составила большого труда. Самый сложный для меня был английский язык, первый этап репетиционного тестирования я написала на 57 баллов. Тогда мои репетиторы, преподаватели на курсах говорили, что 80 баллов для тебя будет хорошо. Я готовила себя к таким баллам, но я очень хотела максимум, поэтому я делала больше, чем мне давали учителя, и делала все для того, чтобы получить максимальный результат.