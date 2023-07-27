Выпуск продукции увеличится вдвое. На щебзаводе под Лельчицами модернизируют производственную линию

Новости Беларуси. Щебеночный завод под Лельчицами планирует модернизировать одну из линий дробления. Это позволит увеличить объем выпуска продукции практически вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас здесь производят колотую брусчатку, облицовочные плиты, бортовой камень и щебеночные смеси. Востребована и продукция из гранита, добытого в карьерах. Именно ее использовали для реставрации монумента Победы в Минске, Площади партизан в Брянске, реконструкции мемориалов «Хатынь», «Ола», «Партизанская криничка». До конца года завод получил заказы на благоустройство ряда объектов Брестской и Гомельской областей.

Игорь Кравченко, генеральный директор предприятия «Гомельоблдорстрой»:

Начали реконструкцию автомобильной дороги Центролит – Урицкое – Уваровичи. Довольно значимый объект для жителей Гомеля, который будет связывать часть Советского района с выходом на Минск. Это еще незаконченная программа «Дороги Беларуси». Мы активно ею занимаемся. Еще в программе находится ремонт 26 мостовых сооружений, где тоже будет использоваться продукция щебеночного завода.

Щебзавод развивается динамично – только за 2023 год объем производства вырос на четверть. Главным экспортером продукции предприятия стала Брянская область. Кроме того, щебень отправлялся в Калужский и Орловский регионы России. География расширяется.

Роман Михалков, директор щебеночного завода «Глушкевичи»:

Появилось у нас новое направление – Калининградская область в плане реализации щебеночной продукции. Что касается реализации камнеобработки, в частности с ритуальными услугами, то потихоньку заходим на Брянскую область.