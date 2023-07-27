Более полумиллиона монет! Посмотрите, как изготавливали монумент «Живая память благодарных поколений»

Новости Беларуси. Литейный цех объединил сердца сотни тысяч белорусских и российских семей. Монеты, собранные фондом Алексея Талая, 27 июля переплавили и залили в элементы памятного знака «Живая память благодарных поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мемориал установят у стен Брестской крепости весной 2024-го – в юбилейный год освобождения Беларуси. Из литейного цеха материал Глеба Прокофьева.

Уже второй по счету масштабный сбор стартовал в конце января. Брест, Могилев, Гомель, Гродно. Инициатива нашла мощный отклик у жителей всей страны и даже за ее пределами. Ведь всеобщий сбор монет – это возможность для каждого белоруса, каждой семьи оставить свой след в истории. Этот грандиозный проект стал связующей нитью между прошлым и будущим.

В сплав для брестского памятника попадет более полумиллиона монет. Свою лепту внесли молодежь, военнослужащие, депутаты, трудовые коллективы и даже семья Президента. Памятный знак будет поистине народным достоянием. Не пожалели белорусские семьи и раритетных монет. Но даже несмотря на их ценность, они так, как и другие, попали в сплав, который станет частичкой знакового памятного знака в Бресте.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В фонд Талая монеты передали сотни тысяч белорусских и российских семей. Уже буквально через несколько минут очередная порция отправится в печь. Там их расплавят, а после зальют в один из элементов мемориала. Процесс плавления трудоемкий. Перед тем как забросить монеты, печь разогревалась около получаса. После чего работа закипела. В прямом смысле слова, ведь температуры здесь запредельные.

Александр Ларченко, плавильщик скульптурного комбината:

Температура в печи где-то 1 300-1 400. У монет происходит расплавление. Если бы это была бронза – быстрее, монеты разносплавные, поэтому немножко дольше. Расплавляем, заливается в ковш специальный подогретый, а потом подогретая, где в дереве труба, а потом из ложницы. Из ложницы уже остывает металл и все.

Концептуально памятный знак в сравнении с тем, который установили в Минске в 2022 году, практически не изменится. Он будет представлять собой фронтовой треугольник, который был стандартной формой переписки солдат во время Великой Отечественной войны, и бронзовое дерево – символ жизни и долголетия. Но есть и отличительная особенность. Алексей Талай: сегодняшние поколения знают, за счет кого и чего мы живем. Подробности здесь.