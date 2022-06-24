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Виктор Хренин примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ

24 июня 2022 06:35
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О безопасности внешних границ пойдет речь на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ, которое состоится сегодня, 24 июня, в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем примет участие и министр обороны Беларуси.

Виктор Хренин примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ-1

Накануне состоялась двусторонняя встреча глав оборонных ведомств Беларуси и России. Виктор Хренин и Сергей Шойгу обсудили военно-политическую обстановку, вопросы военно-технического сотрудничества, подготовку совместного оперативного учения Беларуси и России «Щит Союза – 2023», а также вопросы патриотического воспитания молодежи.

«Демонстрируем самую настоящую дружбу, братские отношение». Хренин и Шойгу встретились в Москве. Подробнее здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Виктор Хренин # Сергей Шойгу # Фотофакт

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