Виктор Хренин примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ

О безопасности внешних границ пойдет речь на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ, которое состоится сегодня, 24 июня, в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем примет участие и министр обороны Беларуси.