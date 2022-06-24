Виктор Хренин примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ

О безопасности внешних границ пойдет речь на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ, которое состоится сегодня, 24 июня, в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем примет участие и министр обороны Беларуси.
О безопасности внешних границ пойдет речь на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ, которое состоится сегодня, 24 июня, в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем примет участие и министр обороны Беларуси.
Накануне состоялась двусторонняя встреча глав оборонных ведомств Беларуси и России. Виктор Хренин и Сергей Шойгу обсудили военно-политическую обстановку, вопросы военно-технического сотрудничества, подготовку совместного оперативного учения Беларуси и России «Щит Союза – 2023», а также вопросы патриотического воспитания молодежи.
«Демонстрируем самую настоящую дружбу, братские отношение». Хренин и Шойгу встретились в Москве. Подробнее здесь.