«Выполняли свой долг, не задумываясь». В Минске почтили память воинов-интернационалистов

Новости Беларуси. О хрупкости и ценности мира 15 февраля говорили на острове Мужества и Скорби в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Впредь будут примером отваги и чести». Александр Лукашенко поздравил афганцев с Днём памяти

Мемориал – центральное место памятных мероприятий в Беларуси. Сегодня здесь возлагали венки к монументу представители общественности, родственники погибших и участники боевых действий вдали от родины. Многие как сегодня помнят события тех дней.

Евгений Лапец, ветеран войны в Афганистане:

Включаешь зажигание – у тебя уже 60 градусов температура. Недосмотрел – закипело, остановка, значит, тебя сожгут моментом либо с гранатомета, либо нарвешься под обстрел. Главное не останавливаться в бою, чтоб техника не подвела, выйти из боя целым и вывести личный состав. Вот такая была задача для меня.

Наше поколение было патриотически воспитано, лишних вопросов никто не задавал, выполняли свой долг. Я думаю, любой, кто там оказался, все выполняли свой долг, не задумываясь. Задача ставилась – задача выполнялась.

«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» объединяет 13 тысяч бывших афганцев. На территории нашей старны проживает более 20 тысяч человек, прошедших ту военную кампанию.

Государство, как и общественная организация, всячески старается помочь участникам боевых действий.

Валерий Гайдукевич, председатель совета Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:

Общаемся с матерями, с ветеранами. И те, кто действительно нуждается в помощи, мы идем к исполнительной власти. Мы находим понимание и решаем те проблемы. Кому-то нужно инвалидную коляску купить, кому-то нужно лечение, кому-то с квартирой помочь, разные ситуации. Мы находим понимание у нашей исполнительной власти, и проблемы решаются.

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси, ветеран войны в Афганистане:

Хочу сказать, что не только государство и общественные организации стремятся помочь тем людям, которые попали в тяжелейшую ситуацию, я имею в виду афганцев, которые были ранены и получили различного характера заболевания. Многие нуждаются в уходе и помощи. Просто люди помогают, и машины покупают, и квартиры. Очень креативно настроены в этом отношении главы областей, губернаторы, они при первом же упоминании, при первой просьбе идут навстречу. Проблемы стараемся решать.