«Выполняли ряд миротворческих задач»: совместные учения белорусского и русского десанта прошли в Ульяновске

Новости Беларуси. Совместное учение белорусских и российских десантников завершилось в российском Ульяновске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сценарию в условной зоне конфликта военнослужащие отрабатывали действия на пункте пропуска и границе зоны безопасности. Для блокирования незаконного вооруженного формирования сводное подразделение в составе воздушной поисково-штурмовой группы осуществило десантирование с вертолетов Ми-8. В завершение десантники провели этап боевой стрельбой.

Василий Мозолевский, начальник оперативного отделения штаба:

На территории полигона «Поливно» проводились батальонные тактические учения с привлечением нашей роты. Выполняли ряд миротворческих задач. Оценены на «отлично». Задачи, которые перед нами ставились, выполнили в полном объеме. Продемонстрировали свое профессиональное мастерство, навыки, умения и показали себя с наилучшей стороны.