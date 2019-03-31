Прямой эфир

«Выполняли ряд миротворческих задач»: совместные учения белорусского и русского десанта прошли в Ульяновске

31 марта 2019 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Совместное учение белорусских и российских десантников завершилось в российском Ульяновске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Выполняли ряд миротворческих задач»: совместные учения белорусского и русского десанта прошли в Ульяновске-1

По сценарию в условной зоне конфликта военнослужащие отрабатывали действия на пункте пропуска и границе зоны безопасности. Для блокирования незаконного вооруженного формирования сводное подразделение в составе воздушной поисково-штурмовой группы осуществило десантирование с вертолетов Ми-8. В завершение десантники провели этап боевой стрельбой.

«Выполняли ряд миротворческих задач»: совместные учения белорусского и русского десанта прошли в Ульяновске-4

Василий Мозолевский, начальник оперативного отделения штаба:
На территории полигона «Поливно» проводились батальонные тактические учения с привлечением нашей роты. Выполняли ряд миротворческих задач. Оценены на «отлично». Задачи, которые перед нами ставились, выполнили в полном объеме. Продемонстрировали свое профессиональное мастерство, навыки, умения и показали себя с наилучшей стороны.

«Выполняли ряд миротворческих задач»: совместные учения белорусского и русского десанта прошли в Ульяновске-7

В ходе этапа боевой стрельбы гвардейцы занимались отражением нападения незаконных вооруженных формирований на наблюдательный пост. Они также отработали вопросы по сопровождению и проведению гуманитарной акции в лагерь беженцев.

# Военные учения # общество # Василий Мозолевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему белорусские коровы на страницах таблоида Washington Post? Анонс программы «Неделя»
31 марта 2019 12:02

Почему белорусские коровы на страницах таблоида Washington Post? Анонс программы «Неделя»

Молоко и ещё 3 рецепта подкормки рассады от Ивана Русских
30 марта 2019 17:15

Молоко и ещё 3 рецепта подкормки рассады от Ивана Русских

«Дышать невозможно». Жители поселка в Кобринском районе жалуются на зловонные запахи от очистных сооружений
30 марта 2019 17:09

«Дышать невозможно». Жители поселка в Кобринском районе жалуются на зловонные запахи от очистных сооружений