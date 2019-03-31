«Выполняли ряд миротворческих задач»: совместные учения белорусского и русского десанта прошли в Ульяновске

Новости Беларуси. Совместное учение белорусских и российских десантников завершилось в российском Ульяновске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Совместное учение белорусских и российских десантников завершилось в российском Ульяновске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сценарию в условной зоне конфликта военнослужащие отрабатывали действия на пункте пропуска и границе зоны безопасности. Для блокирования незаконного вооруженного формирования сводное подразделение в составе воздушной поисково-штурмовой группы осуществило десантирование с вертолетов Ми-8. В завершение десантники провели этап боевой стрельбой.
Василий Мозолевский, начальник оперативного отделения штаба:
На территории полигона «Поливно» проводились батальонные тактические учения с привлечением нашей роты. Выполняли ряд миротворческих задач. Оценены на «отлично». Задачи, которые перед нами ставились, выполнили в полном объеме. Продемонстрировали свое профессиональное мастерство, навыки, умения и показали себя с наилучшей стороны.
В ходе этапа боевой стрельбы гвардейцы занимались отражением нападения незаконных вооруженных формирований на наблюдательный пост. Они также отработали вопросы по сопровождению и проведению гуманитарной акции в лагерь беженцев.