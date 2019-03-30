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«Дышать невозможно». Жители поселка в Кобринском районе жалуются на зловонные запахи от очистных сооружений

30 марта 2019 17:09
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Новости Беларуси. Проблемы в сфере ЖКХ – в списке самых популярных среди обращений на «Большой разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дышать невозможно». Жители поселка в Кобринском районе жалуются на зловонные запахи от очистных сооружений-1

Все вопросы в адрес Президента уже находятся на особом контроле. В том числе и история жителей поселка Фруктовый, что под Кобрином. Люди вот уже несколько лет вынуждены терпеть зловонные запахи от очистных сооружений, расположенных недалеко от города. Выход из сложной ситуации искал и корреспондент СТВ Петр Бутрим.     

«Дышать невозможно». Жители поселка в Кобринском районе жалуются на зловонные запахи от очистных сооружений-4

В иные дни жителей поселка не спасают даже закрытые окна и двери. Настолько резкий душок заполняет собой всю округу. Особенно в жаркие месяцы или сырую погоду, когда фирменное для этой местности зловоние можно услышать даже за несколько километров.   

«Дышать невозможно». Жители поселка в Кобринском районе жалуются на зловонные запахи от очистных сооружений-7

Валентина Люлькович, житель поселка Фруктовый:
Дышать невозможно. Когда приезжают маленькие внуки, на улице я не могу с ними погулять. А когда пройдет дождь, и оттуда ветер дует – невыносимо.   

«Дышать невозможно». Жители поселка в Кобринском районе жалуются на зловонные запахи от очистных сооружений-10

А виной всему – иловые площадки для хранения осадков сточных вод. Именно из-за них в поселке Фруктовый далеко не фруктовый аромат. Такого едкого запаха не было даже при работающей по соседству ферме, уверен бывший агроном Анатолий Стасюк.

«Дышать невозможно». Жители поселка в Кобринском районе жалуются на зловонные запахи от очистных сооружений-13

Бесконечные собрания результата так и не дали. Последняя надежда мужчины и его односельчан – письмо на «Большой разговор с Президентом».      

«Дышать невозможно». Жители поселка в Кобринском районе жалуются на зловонные запахи от очистных сооружений-16

«Дышать невозможно». Жители поселка в Кобринском районе жалуются на зловонные запахи от очистных сооружений-18

Анатолий Стасюк, житель поселка Фруктовый:
Тут люди пожилые живут. У меня сразу изжога. Я вышел – как дыхнул. И обратно в дом.

«Дышать невозможно». Жители поселка в Кобринском районе жалуются на зловонные запахи от очистных сооружений-21

Петр Бутрим, СТВ:
Расстояние от источника неприятного запаха – очистных сооружений – до окраины злосчастного поселка меньше километра. Стоит только ветру подуть в сторону жилых домов, как улицы пустеют, а прогулкам на несвежем воздухе люди все чаще предпочитают отдых в закрытом помещении.

«Дышать невозможно». Жители поселка в Кобринском районе жалуются на зловонные запахи от очистных сооружений-24

Знают о проблеме и на местном водоканале. А как иначе, если работающим без остановок очистным сооружениям уже 40 лет. Качество стоков за эти годы полностью изменилось – в первую очередь, по уровню фосфатов и азота. Устаревшим технологиям с ними уже не справиться.  

«Дышать невозможно». Жители поселка в Кобринском районе жалуются на зловонные запахи от очистных сооружений-27

Алексей Коренчук, директор Кобринрайводоканала:
Тоже есть биологическая очистка, но тоже есть и иловые площадки. Вот это главный источник запаха. Потому что иловые площадки большие, испарение большое. Если роза ветров западная, действительно этот песок попадает в зону.

«Дышать невозможно». Жители поселка в Кобринском районе жалуются на зловонные запахи от очистных сооружений-30

А выход один – реконструкция отживших свой век очистных. Уже разработана и предпроектная документация.   

«Дышать невозможно». Жители поселка в Кобринском районе жалуются на зловонные запахи от очистных сооружений-33

«Дышать невозможно». Жители поселка в Кобринском районе жалуются на зловонные запахи от очистных сооружений-35

Александр Мартынюк, заместитель председателя Кобринского райисполкома: 
В которой учтено, что нам необходимо будет сделать по реконструкции, какая будет применена технология. И какая будет мощность очистных сооружений. Проект этот, в том числе, с экологическим уклоном. Поможет улучшить очистку сточных вод от города.    



Осталось самое главное – найти на проект деньги. И закрыть больной вопрос на ближайшие 30 лет. Тем более, что перетерпеть неудобства годик-другой люди готовы. Главное, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.   

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Валентина Люлькович # Анатолий Стасюк # Алексей Коренчук # Александр Мартынюк # Фотофакт

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