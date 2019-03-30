«Дышать невозможно». Жители поселка в Кобринском районе жалуются на зловонные запахи от очистных сооружений

Новости Беларуси. Проблемы в сфере ЖКХ – в списке самых популярных среди обращений на «Большой разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все вопросы в адрес Президента уже находятся на особом контроле. В том числе и история жителей поселка Фруктовый, что под Кобрином. Люди вот уже несколько лет вынуждены терпеть зловонные запахи от очистных сооружений, расположенных недалеко от города. Выход из сложной ситуации искал и корреспондент СТВ Петр Бутрим.

В иные дни жителей поселка не спасают даже закрытые окна и двери. Настолько резкий душок заполняет собой всю округу. Особенно в жаркие месяцы или сырую погоду, когда фирменное для этой местности зловоние можно услышать даже за несколько километров.

Валентина Люлькович, житель поселка Фруктовый:

Дышать невозможно. Когда приезжают маленькие внуки, на улице я не могу с ними погулять. А когда пройдет дождь, и оттуда ветер дует – невыносимо.

А виной всему – иловые площадки для хранения осадков сточных вод. Именно из-за них в поселке Фруктовый далеко не фруктовый аромат. Такого едкого запаха не было даже при работающей по соседству ферме, уверен бывший агроном Анатолий Стасюк.

Бесконечные собрания результата так и не дали. Последняя надежда мужчины и его односельчан – письмо на «Большой разговор с Президентом».

Анатолий Стасюк, житель поселка Фруктовый:

Тут люди пожилые живут. У меня сразу изжога. Я вышел – как дыхнул. И обратно в дом.

Петр Бутрим, СТВ:

Расстояние от источника неприятного запаха – очистных сооружений – до окраины злосчастного поселка меньше километра. Стоит только ветру подуть в сторону жилых домов, как улицы пустеют, а прогулкам на несвежем воздухе люди все чаще предпочитают отдых в закрытом помещении.

Знают о проблеме и на местном водоканале. А как иначе, если работающим без остановок очистным сооружениям уже 40 лет. Качество стоков за эти годы полностью изменилось – в первую очередь, по уровню фосфатов и азота. Устаревшим технологиям с ними уже не справиться.

Алексей Коренчук, директор Кобринрайводоканала:

Тоже есть биологическая очистка, но тоже есть и иловые площадки. Вот это главный источник запаха. Потому что иловые площадки большие, испарение большое. Если роза ветров западная, действительно этот песок попадает в зону.

А выход один – реконструкция отживших свой век очистных. Уже разработана и предпроектная документация.