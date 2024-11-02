Без этого не представляет свою жизнь – узнали, как белорус с инвалидностью попал в спорт

Жизнь Вадима Липинского из Витебска с самого детства была полна испытаний. Из-за проблем со здоровьем мальчик не мог ходить и в четыре года оказался в Речицком доме-интернате. Именно там он научился бороться с трудностями и закалил свой характер. Когда Вадиму исполнилось 17 лет, он нашел своих родителей, с которыми поддерживает связь и по сей день. После совершеннолетия парень переехал в Минский интернат, однако позже решил кардинально изменить свою судьбу и начал жить самостоятельно. Несмотря на проблемы со здоровьем, Вадим ведет активный образ жизни и занимается спортом, благодаря своему упорству и силе духа.

Вадим Липинский:

Мой диагноз настолько плохой, что я должен лежать и все, а не заниматься спортом и не сидеть с вами разговаривать. У меня с детства был надет корсет на спину, у меня там какой-то позвонок поврежден, такой, что у меня как бы не должна сгибаться спина и не разгибаться. В конечном итоге, как мне рассказывала воспитатель, я его постоянно снимал. Я его постоянно снимал, я его куда-то засовывал, чтобы воспитатель не нашла.