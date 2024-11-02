Сильный ветер, снег и гололёд – погода в Беларуси на начало ноября

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

До середины недели на погоду в Беларуси будут оказывать фронтальные разделы и арктические воздушные массы, распространяющиеся из северо-запада Европы. В результате чего температурный фон понизится и окажется на 1-3 градуса ниже климатической нормы. Периодически будут идти осадки в смешанной фазе: снег, мокрый снег и дождь. В отдельных районах, при слабо отрицательной температуре ожидается образование гололеда, на дорогах гололедица.

3 и 4 ноября в республике прогнозируется сильный порывистый ветер. В дальнейшем, по предварительному прогнозу, ожидается, что атмосферное давление будет расти и это приведет к уменьшению осадков. Ветер ослабнет до умеренного. В ночные и утренние часы прогнозируются туман и слабый гололед. В этот период ночные часы температура воздуха будет находиться в пределах от -4 до +3 градусов. Под фронтальной облачностью будет теплее, +4…+6 градусов.

При длительных прояснениях температура может понижаться до -5...-8 градусов. Дневные максимумы составят 0...+7 градусов, но второй половине недели температура повысится на 2-4 градуса.

Подробный прогноз по стране.