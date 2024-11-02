Прямой эфир

Активистка, спортсменка и рукодельница – узнали, как живёт белоруска с ДЦП

02 ноября 2024 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Активистка, спортсменка и рукодельница – узнали, как живёт белоруска с ДЦП-1

Эльвира Островская:
Это мои медали. Я разноплановый спортсмен и я участвую в пяти видах спорта.

Активистка, спортсменка и рукодельница – узнали, как живёт белоруска с ДЦП-3

Активистка, спортсменка, рукодельница, красавица. Борисовчанка Эльвира Островская успевает все и даже больше. Она открыто показывает на страничках в соцсетях свою жизнь, насыщенную и яркую. Несмотря на то, что с рождения ограничена в возможностях. Одной правой. Под таким хэштегом девушка с ДЦП не только постит свои истории – это ее девиз по жизни.

Активистка, спортсменка и рукодельница – узнали, как живёт белоруска с ДЦП-5

Эльвира Островская:
У меня, насколько я знаю, вот со слов мамы, с рождения. Но заметили это в год, что со мной что-то не так. У меня спастический гемипарез. То есть самая левая сторона, она как бы парализованная. Ну, я могу, к примеру, хватательный рефлекс, то есть захватить что-то я могу. У меня рука полностью действующая, но у меня слабые мышцы. Через три операции я прошла.

Родители старались помочь дочке как могли. Некоторое время даже жили порознь. Отец воспитывал ее брата и сестру двойняшку, а мама занималась Элей. Их домом на некоторое время становился центр реабилитации для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы. Массаж, лечебная физкультура, физпроцедуры, наблюдения у специалистов. И Эля достигла тех результатов, которые есть у нее сегодня. При такой нагрузке она еще и успевала учиться.

Подробности в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Книги для тех, кто хочет больше узнать про олимпийские виды спорта – знакомим с новинками
02 ноября 2024 14:16

Книги для тех, кто хочет больше узнать про олимпийские виды спорта – знакомим с новинками

Выборы-2025 и политика для молодых – поговорили с новым председателем Молодёжного парламента
02 ноября 2024 14:14

Выборы-2025 и политика для молодых – поговорили с новым председателем Молодёжного парламента

Фестиваль кино для самой юной аудитории открылся в кинотеатре «Пионер»
02 ноября 2024 14:09

Фестиваль кино для самой юной аудитории открылся в кинотеатре «Пионер»