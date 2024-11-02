Активистка, спортсменка и рукодельница – узнали, как живёт белоруска с ДЦП

Активистка, спортсменка, рукодельница, красавица. Борисовчанка Эльвира Островская успевает все и даже больше. Она открыто показывает на страничках в соцсетях свою жизнь, насыщенную и яркую. Несмотря на то, что с рождения ограничена в возможностях. Одной правой. Под таким хэштегом девушка с ДЦП не только постит свои истории – это ее девиз по жизни.

Эльвира Островская:

У меня, насколько я знаю, вот со слов мамы, с рождения. Но заметили это в год, что со мной что-то не так. У меня спастический гемипарез. То есть самая левая сторона, она как бы парализованная. Ну, я могу, к примеру, хватательный рефлекс, то есть захватить что-то я могу. У меня рука полностью действующая, но у меня слабые мышцы. Через три операции я прошла.

Родители старались помочь дочке как могли. Некоторое время даже жили порознь. Отец воспитывал ее брата и сестру двойняшку, а мама занималась Элей. Их домом на некоторое время становился центр реабилитации для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы. Массаж, лечебная физкультура, физпроцедуры, наблюдения у специалистов. И Эля достигла тех результатов, которые есть у нее сегодня. При такой нагрузке она еще и успевала учиться.