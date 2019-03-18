Выходы из столичного метро на четырёх станциях отремонтируют

Новости Беларуси. Выходы из метро отремонтируют на четырех станциях. Работы начались 18 марта на «Первомайской», «Академии наук», «Парке Челюскинцев» и «Автозаводской», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В планах у строителей – облицовка стен, парапетов и ступеней. На время проведения работ переходы будут закрыты частично либо полностью. Так, на станции метро «Первомайская» переход откроют 26 марта, а на «Автозаводской» – 29 марта. На «Академии наук» и «Парке Челюскинцев» переходы после ремонта можно будет оценить 19 апреля.