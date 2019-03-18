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Почему огурцы в марте дороже мяса? Съёмочная группа СТВ проводит расследование

18 марта 2019 18:51
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Новости Беларуси. Дороже мяса. Цены на свежие огурцы побили все рекорды. По данным Белстата, в феврале овощ подорожал больше чем на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такого еще не было.

Почему огурцы в марте дороже мяса? Съёмочная группа СТВ проводит расследование-1

Почему огурцы в марте дороже мяса? Съёмочная группа СТВ проводит расследование-3

Собственные зеленые огурцы зимой – для белорусов не новость. Понятно и то, что цена на него в этот период на порядок выше. Но откуда эти 30 %? Корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко провела овощное расследование.

Огурцами зимой белорусов давно не удивишь, зато цены в этот зимний период стали открытием. Зеленый овощ оказался еще тем фруктом – дороже бананов, апельсинов и даже мяса. Рекорды обновлялись еженедельно.

Подробнее – в видеоинформации.

# Урожай # общество # Фотофакт

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