Почему огурцы в марте дороже мяса? Съёмочная группа СТВ проводит расследование

Новости Беларуси. Дороже мяса. Цены на свежие огурцы побили все рекорды. По данным Белстата, в феврале овощ подорожал больше чем на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такого еще не было.

Собственные зеленые огурцы зимой – для белорусов не новость. Понятно и то, что цена на него в этот период на порядок выше. Но откуда эти 30 %? Корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко провела овощное расследование.

Огурцами зимой белорусов давно не удивишь, зато цены в этот зимний период стали открытием. Зеленый овощ оказался еще тем фруктом – дороже бананов, апельсинов и даже мяса. Рекорды обновлялись еженедельно.