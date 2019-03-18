Куда пойти работать в малом городе и какие вакансии наиболее популярны? Как решают вопрос занятости в Ельске
Новости Беларуси. Куда пойти работать в малом городе? Вопросы о трудоустройстве во время проведенной БЕЛТА акции «Ваш вопрос Президенту» встречались достаточно часто. В соответствии с поручением Александра Лукашенко их рассмотрение среди прочих находится на особом контроле в Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как выглядит рынок труда одного отдельно взятого района? И легко ли найти работу, имея даже несколько дипломов? С Полесья материал корреспондента Александра Добрияна.
Александр Добриян, СТВ:
Экономика небольшого Ельского района стоит на двух китах: лес и поле дают работу большей части населения. По пять промышленных и сельскохозяйственных предприятий почти на 7 тысяч экономически активных граждан.
Выбор, конечно, не сравнить с областным центром, но заработать можно без проблем. Флагман экономики – местный лесхоз. Сегодня здесь более 20 вакансий.
Татьяна Никитко, заместитель директора Ельского лесхоза:
На лесозаготовке, на предприятии промышленности это очень тяжелый труд. Он опасен, требует от самого работника бдительности, внимания и ответственности. Если вальщик леса трудолюбив и желает заработать, то может легко заработать более 1000 рублей в месяц.
С распростертыми объятиями ждут новых сотрудников и в аграрном секторе. Например, в сельхозпредпрятии «Ельское полесье» есть всё, что нужно для того, чтобы зарабатывать большие деньги. Нет только желающих: получить в штат ветврача здесь уже и не мечтают. Хотя бы еще пару зоотехников.
Сергей Филимончик, и.о. директора сельхозпредприятия:
Зарплата доярки сегодня на комплексе – 1200 рублей, доглядчика – 700-800 рублей, механизаторы в посевную получают от 1200 до 2500 белорусских рублей. Это достойная заработная плата.
Вальщики леса, доярки и механизаторы: рабочих специальностей – две трети среди всех вакансий района.
Денис Дашкевич, начальник управления по труду и занятости Ельского райисполкома:
На бирже труда у нас сегодня стоит 29 человек, а вакансий – 188, из них 110 – рабочие специальности.
И все же найти подходящую работу удается не всем. Анне Ильюк врачи разрешают только легкий труд. С таким в Ельске сложно. Она одна из 29 человек, стоящих на учете в управлении по труду.
Анна Ильюк, житель Ельска:
Я на любую работу согласна. И с людьми люблю работать, и с детками. Но мне комиссию никто не подпишет на такую работу.
Не подошли вакансии на рынке труда и Игорю Бондаренко. Мужчина привык работать на себя. Выращивал овощи на продажу, заработал начальный капитал, получил государственную субсидию на развитие бизнеса и открыл лучший в городе хозяйственный магазин.
Игорь Бондаренко, индивидуальный предприниматель:
Брали субсидию у государства. Вроде бы всё получилось. Пенсионерам нравится, и мне приятно, что им нравится.
Есть в Ельске и те, кто уезжает за длинным рублем на заработки в Минск или Россию. Но гораздо важнее, что заработать на месте можно. Ключевое условие здесь – желание. Возможность есть.