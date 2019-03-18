Куда пойти работать в малом городе и какие вакансии наиболее популярны? Как решают вопрос занятости в Ельске

Новости Беларуси. Куда пойти работать в малом городе? Вопросы о трудоустройстве во время проведенной БЕЛТА акции «Ваш вопрос Президенту» встречались достаточно часто. В соответствии с поручением Александра Лукашенко их рассмотрение среди прочих находится на особом контроле в Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выглядит рынок труда одного отдельно взятого района? И легко ли найти работу, имея даже несколько дипломов? С Полесья материал корреспондента Александра Добрияна.

Александр Добриян, СТВ:

Экономика небольшого Ельского района стоит на двух китах: лес и поле дают работу большей части населения. По пять промышленных и сельскохозяйственных предприятий почти на 7 тысяч экономически активных граждан. Выбор, конечно, не сравнить с областным центром, но заработать можно без проблем. Флагман экономики – местный лесхоз. Сегодня здесь более 20 вакансий.

Татьяна Никитко, заместитель директора Ельского лесхоза:

На лесозаготовке, на предприятии промышленности это очень тяжелый труд. Он опасен, требует от самого работника бдительности, внимания и ответственности. Если вальщик леса трудолюбив и желает заработать, то может легко заработать более 1000 рублей в месяц.

С распростертыми объятиями ждут новых сотрудников и в аграрном секторе. Например, в сельхозпредпрятии «Ельское полесье» есть всё, что нужно для того, чтобы зарабатывать большие деньги. Нет только желающих: получить в штат ветврача здесь уже и не мечтают. Хотя бы еще пару зоотехников.

Сергей Филимончик, и.о. директора сельхозпредприятия:

Зарплата доярки сегодня на комплексе – 1200 рублей, доглядчика – 700-800 рублей, механизаторы в посевную получают от 1200 до 2500 белорусских рублей. Это достойная заработная плата. Вальщики леса, доярки и механизаторы: рабочих специальностей – две трети среди всех вакансий района.

Денис Дашкевич, начальник управления по труду и занятости Ельского райисполкома:

На бирже труда у нас сегодня стоит 29 человек, а вакансий – 188, из них 110 – рабочие специальности. И все же найти подходящую работу удается не всем. Анне Ильюк врачи разрешают только легкий труд. С таким в Ельске сложно. Она одна из 29 человек, стоящих на учете в управлении по труду.

Анна Ильюк, житель Ельска:

Я на любую работу согласна. И с людьми люблю работать, и с детками. Но мне комиссию никто не подпишет на такую работу. Не подошли вакансии на рынке труда и Игорю Бондаренко. Мужчина привык работать на себя. Выращивал овощи на продажу, заработал начальный капитал, получил государственную субсидию на развитие бизнеса и открыл лучший в городе хозяйственный магазин.