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Брестская область завершила яровой сев на 70% площадей

01 мая 2024 13:39
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Есть и те, кто праздник труда встречает на рабочих местах. Погожие дни стараются по максимуму использовать аграрии. Сделать предстоит еще немало, а завершить сев необходимо в срок до 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская область завершила яровой сев на 70% площадей-1

Нужно мобилизоваться и сработать четко, чтобы наши хлебные поля не сменились на боевые. Это каждый раз повторяет Президент. Так, в Брестский области яровой сев завершен на 70 % площадей. Зерна уже упали в землю и на 50 % территорий, отведенных под кукурузу. В хозяйстве «Почапово» Пинского района на сев осталась лишь царица полей – 2/3 площадей. Теплолюбивую культуру выращивают на торфяниках, Полесской низине, а это свои климатические риски.

Брестская область завершила яровой сев на 70% площадей-4

Станислав Байда, начальник участка сельхозпредприятия «Почапово»:
Для кукурузы очень опасны весенние заморозки, майские, которые бывают у нас в начале мая и даже в начале июня. Тогда они могут повредить посевы кукурузы полностью. К севу кукурузы мы подходим обдумано, и у нас экипаж работает на севе до 7 и 9 вечера. Механизаторы опытные, сеялки 12-рядные позволяют засевать за день около 100 гектаров.

Посевная – дело ответственное. Это технологии внесения семян, удобрений, подготовка почвы, а главное – сроки проведения работ. На это обратил внимание глава государства накануне во время рабочей поездки в Могилевскую область. Нужно не упустить момент и вовремя заложить основу будущего урожая.

Лукашенко: к 9 мая мы должны посеять все, поэтому работать надо день и ночь! Подробности.

Брестская область завершила яровой сев на 70% площадей-7

Внимание к аграрной отрасли самое пристальное. От положения дел на селе во многом зависят благосостояние людей, валютные поступления, уровень продовольственной безопасности. Еще в 1990-е именно на развитие сельского хозяйства сделали ставку и не прогадали. Беларусь в полном объеме обеспечивает себя основными видами продовольствия. Наша страна – один из лидеров по производству молочной продукции, а по мясной входит в мировую двадцатку. Отечественные продукты представлены в более 100 государствах мира, выручка от реализации за прошлый год составила почти 7,5 миллиарда долларов.

# Посевная кампания # общество

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