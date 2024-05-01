Брестская область завершила яровой сев на 70% площадей

Есть и те, кто праздник труда встречает на рабочих местах. Погожие дни стараются по максимуму использовать аграрии. Сделать предстоит еще немало, а завершить сев необходимо в срок до 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нужно мобилизоваться и сработать четко, чтобы наши хлебные поля не сменились на боевые. Это каждый раз повторяет Президент. Так, в Брестский области яровой сев завершен на 70 % площадей. Зерна уже упали в землю и на 50 % территорий, отведенных под кукурузу. В хозяйстве «Почапово» Пинского района на сев осталась лишь царица полей – 2/3 площадей. Теплолюбивую культуру выращивают на торфяниках, Полесской низине, а это свои климатические риски.

Станислав Байда, начальник участка сельхозпредприятия «Почапово»:

Для кукурузы очень опасны весенние заморозки, майские, которые бывают у нас в начале мая и даже в начале июня. Тогда они могут повредить посевы кукурузы полностью. К севу кукурузы мы подходим обдумано, и у нас экипаж работает на севе до 7 и 9 вечера. Механизаторы опытные, сеялки 12-рядные позволяют засевать за день около 100 гектаров.

Посевная – дело ответственное. Это технологии внесения семян, удобрений, подготовка почвы, а главное – сроки проведения работ. На это обратил внимание глава государства накануне во время рабочей поездки в Могилевскую область. Нужно не упустить момент и вовремя заложить основу будущего урожая.