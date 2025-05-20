Совет Республики одобрил обновлённый законопроект «О государственных секретах»

Совет Республики одобрил обновленный законопроект «О государственных секретах». Он откроет доступ к засекреченным материалам председателю, членам Президиума и начальнику Секретариата Всебелорусского народного собрания, а также председателю ЦИК, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что нововведение поможет усовершенствовать их работу.

В ходе заседания второй сессии Совета Республики был рассмотрен и ряд других ключевых законопроектов. Они направлены на совершенствование законодательства в сфере экономики, госбезопасности и связи. Так, сенаторы ратифицировали соглашения с Саудовской Аравией и Сейшельскими островами о воздушном сообщении.

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Это позволит не только деловые связи укреплять, но и наладить новые маршруты, наверное, туристические, культурные. И достаточно сблизятся наши страны, ближе станем.

Также парламентарии одобрили проект закона «О почтовой связи». Он предусматривает создание единой автоматизированной системы учета и хранения данных о перемещении отправлений. А национальный оператор почтовой связи обеспечит проектирование, создание, эксплуатацию и программно-техническое сопровождение новой площадки.