Минск готовится к открытию XII выставки вооружения и военной техники MILEX-2025

Новейшие образцы ВПК, технологии будущего в сфере обороны и инновации в отрасли. В Минске готовится к открытию XII Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2025, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Достижения отрасли можно будет увидеть уже 21 мая. Масштабная экспозиция развернется на самой современной площадке – в Минском международном выставочном центре. От бронетанковой техники и боеприпасов до стрелкового вооружения и оптико-электронного оборудования. В тематических разделах представят весь спектр технологий, использующихся для обеспечения безопасности государства.

Максим Молош, начальник управления развития вооружения военной специальной техники Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Мы практически по очень широкому спектру направлений взаимодействуем. Мы проводим совместные научно-исследовательские разработки, опытно-конструкторские работы. Уже сейчас активно работаем над новой программой. Это будет план новых разработок, новых направлений сотрудничества до 2030 года.

Белорусские разработчики идут в ногу со временем. Реальность диктует новые правила игры, и наша страна готова к вызовам. Ежегодно на вооружение белорусской армии поступают новые образцы техники. Сегодня вопросы безопасности выходят на первый план. Поэтому выпускаемая продукция военпрома востребована не только внутри страны, но и за рубежом.