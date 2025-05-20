Минск готовится к открытию XII выставки вооружения и военной техники MILEX-2025

Новейшие образцы ВПК, технологии будущего в сфере обороны и инновации в отрасли. В Минске готовится к открытию XII Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2025, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новейшие образцы ВПК, технологии будущего в сфере обороны и инновации в отрасли. В Минске готовится к открытию XII Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2025, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Достижения отрасли можно будет увидеть уже 21 мая. Масштабная экспозиция развернется на самой современной площадке – в Минском международном выставочном центре. От бронетанковой техники и боеприпасов до стрелкового вооружения и оптико-электронного оборудования. В тематических разделах представят весь спектр технологий, использующихся для обеспечения безопасности государства.
Максим Молош, начальник управления развития вооружения военной специальной техники Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Мы практически по очень широкому спектру направлений взаимодействуем. Мы проводим совместные научно-исследовательские разработки, опытно-конструкторские работы. Уже сейчас активно работаем над новой программой. Это будет план новых разработок, новых направлений сотрудничества до 2030 года.
Белорусские разработчики идут в ногу со временем. Реальность диктует новые правила игры, и наша страна готова к вызовам. Ежегодно на вооружение белорусской армии поступают новые образцы техники. Сегодня вопросы безопасности выходят на первый план. Поэтому выпускаемая продукция военпрома востребована не только внутри страны, но и за рубежом.
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Именно ПВО сейчас выходит на первый план. Атаки все производятся в основном ракетами, беспилотниками. И это то, что пробивает любую оборону. И наши комплексы успешно справляются с задачей упреждения, поражения и защиты важнейших объектов. Внимание системам радиолокации, ПВО было большое, и здесь есть большие результаты.