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Белорус смастерил избушку на курьих ножках – поворачивается, как в известной сказке

07 ноября 2023 17:04
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На подворье пенсионера Николая Шаповалова из агрогородка Слобода поселились герои мультфильмов. Совы, медвежата и волк, которые приглашают гостей. Совсем недавно здесь появилась избушка на курьих ножках, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она вызывает особый интерес у прохожих.

Как в мастерской умельца-самоучки рождается сказка, узнала Александра Ходюкова.

Белорус смастерил избушку на курьих ножках – поворачивается, как в известной сказке-1

В мастерской Николая Шаповалова редко, когда бывает тихо. С выходом на пенсию вместо баранки трактора он часто крутит в руках самодельные резцы и создает настоящие шедевры из дерева. Сначала работал по книгам и только с малыми архитектурными формами. Постепенно освоил объемные скульптуры.

Белорус смастерил избушку на курьих ножках – поворачивается, как в известной сказке-4

Николай Шаповалов, житель агрогородка Слобода:
Первая работа волк из мультфильма: заходи, если что. Из елки делал, не было материала, думал, может, не получится потом на дрова пойдет. И получилось.

Белорус смастерил избушку на курьих ножках – поворачивается, как в известной сказке-7

В арсенале Николая Петровича целая коллекция инструментов: циркулярный станок, торцовочная пила, шлифовальная машинка, шуруповерт, болгарки и лобзики. Работает мастер чаще всего с березой, осиной и ольхой. В планах – проверить на прочность тополь.

Белорус смастерил избушку на курьих ножках – поворачивается, как в известной сказке-10

Предпочтение Николай Петрович отдает сказочным персонажам. У входа в подворье гостей встречает знаменитый волк, чуть дальше – совы и медвежонок. У них есть собственная телега, мельница и колодец. А недавно умелец установил здесь избушку на курьих ножках. Конструкция на подшипниках. Как и полагается, может повернуться к лесу любой стороной.

Подробнее в нашем сюжете.

# Хобби # общество # Александра Ходюкова # Фотофакт

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