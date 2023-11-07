Белорус смастерил избушку на курьих ножках – поворачивается, как в известной сказке

На подворье пенсионера Николая Шаповалова из агрогородка Слобода поселились герои мультфильмов. Совы, медвежата и волк, которые приглашают гостей. Совсем недавно здесь появилась избушка на курьих ножках, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она вызывает особый интерес у прохожих. Как в мастерской умельца-самоучки рождается сказка, узнала Александра Ходюкова.

В мастерской Николая Шаповалова редко, когда бывает тихо. С выходом на пенсию вместо баранки трактора он часто крутит в руках самодельные резцы и создает настоящие шедевры из дерева. Сначала работал по книгам и только с малыми архитектурными формами. Постепенно освоил объемные скульптуры.

Николай Шаповалов, житель агрогородка Слобода:

Первая работа – волк из мультфильма: заходи, если что. Из елки делал, не было материала, думал, может, не получится – потом на дрова пойдет. И получилось.

В арсенале Николая Петровича целая коллекция инструментов: циркулярный станок, торцовочная пила, шлифовальная машинка, шуруповерт, болгарки и лобзики. Работает мастер чаще всего с березой, осиной и ольхой. В планах – проверить на прочность тополь.