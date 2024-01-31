Выглядит как обычный камень. Из чего выращивают искусственные изумруды?
31 января отмечается Международный день ювелира. Дата праздника выбрана неслучайно, ведь именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Профессия ювелира – одна из самых редких и древних. Хорошие мастера, которые делают нашу жизнь чуточку прекраснее, на вес золота. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы ведущий научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси по материаловедению. Расскажите, как ваша жизнь связана с бриллиантами и чем вы занимаетесь?
Андрей Солдатов, ведущий научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по материаловедению:
В основном моя жизнь связана с изумрудами.
Андрей Солдатов:
Смотрите, вот это монокристалл.
Наталья Надольская:
Давайте. Мне миелофон напоминает – Алиса, сейчас будет мысли читать.
Андрей Солдатов:
Это сырье, из которого он сделан.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Вот это? Выглядит как камень обычный.
Андрей Солдатов:
Так это натуральный берилл. Мы просто его перекристаллизовываем.
Наталья Надольская:
Когда начали заниматься искусственным выращиванием изумрудов? Я почему спрашиваю – потому что много лет назад, будучи юной журналисткой, приезжала в лабораторию и снимала именно сам процесс выращивания изумрудов.
Андрей Солдатов:
Наверное, вы снимали не только изумрудов. Наша лаборатория вообще занимается выращиванием кристаллов путем всяких разных, в основном научных. Изумруды стали выращивать сразу после того, как появился дефицит бюджетных средств. После этого мы наняли огранщиков, которые делают ювелирные вставки. Сейчас мы продаем монокристаллы и ювелирные вставки.
Наталья Надольская:
Пользуется спросом?
Андрей Солдатов:
Конечно.