Выглядит как обычный камень. Из чего выращивают искусственные изумруды?

31 января отмечается Международный день ювелира. Дата праздника выбрана неслучайно, ведь именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Профессия ювелира – одна из самых редких и древних. Хорошие мастера, которые делают нашу жизнь чуточку прекраснее, на вес золота. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы ведущий научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси по материаловедению. Расскажите, как ваша жизнь связана с бриллиантами и чем вы занимаетесь?