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Выглядит как обычный камень. Из чего выращивают искусственные изумруды?

31 января 2024 19:49
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31 января отмечается Международный день ювелира. Дата праздника выбрана неслучайно, ведь именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Профессия ювелира – одна из самых редких и древних. Хорошие мастера, которые делают нашу жизнь чуточку прекраснее, на вес золота. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы ведущий научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси по материаловедению. Расскажите, как ваша жизнь связана с бриллиантами и чем вы занимаетесь?

Выглядит как обычный камень. Из чего выращивают искусственные изумруды?-1

Андрей Солдатов, ведущий научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по материаловедению:
В основном моя жизнь связана с изумрудами.

Выглядит как обычный камень. Из чего выращивают искусственные изумруды?-4

Андрей Солдатов:
Смотрите, вот это монокристалл.

Наталья Надольская:
Давайте. Мне миелофон напоминает – Алиса, сейчас будет мысли читать.

Выглядит как обычный камень. Из чего выращивают искусственные изумруды?-7

Андрей Солдатов:
Это сырье, из которого он сделан.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Вот это? Выглядит как камень обычный.

Андрей Солдатов:
Так это натуральный берилл. Мы просто его перекристаллизовываем.

Наталья Надольская:
Когда начали заниматься искусственным выращиванием изумрудов? Я почему спрашиваю – потому что много лет назад, будучи юной журналисткой, приезжала в лабораторию и снимала именно сам процесс выращивания изумрудов.

Выглядит как обычный камень. Из чего выращивают искусственные изумруды?-10

Андрей Солдатов:
Наверное, вы снимали не только изумрудов. Наша лаборатория вообще занимается выращиванием кристаллов путем всяких разных, в основном научных. Изумруды стали выращивать сразу после того, как появился дефицит бюджетных средств. После этого мы наняли огранщиков, которые делают ювелирные вставки. Сейчас мы продаем монокристаллы и ювелирные вставки.

Наталья Надольская:
Пользуется спросом?

Андрей Солдатов:
Конечно.

Выглядит как обычный камень. Из чего выращивают искусственные изумруды?-13

Павел Ярмолинский, ювелир:
Да, мы как ювелиры можем сказать тоже, что это пользуется спросом, безусловно.

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# Ювелирные изделия # общество # Наталья Надольская # Андрей Солдатов # Михаил Свито

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