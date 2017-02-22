Планы молодежи на лето: в Беларуси дан старт студотрядовскому движению

Новости Беларуси. 22 февраля дан старт студотрядовскому движению. В Беларуси начали масштабный проект. Импровизированные дни открытых дверей прошли в университетах по всей стране. Здесь активисты помогали молодым и начинающим определиться со своими планами на лето, рассказывали все нюансы студотрядовских будней и помогали заполнять анкеты на трудоустройство.

Как отмечают все молодые люди, студотряды – это не просто хорошая практика, но и, что немаловажно, возможность заработать, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Кристина Давыденкова, студентка 2 курса Минского государственного лингвистического университета:

Студенты хотят иметь какую-то самостоятельность в жизни, иметь какие-то свои карманные расходы. Ведь это какая-то гордость, что я могу потратить свои средства. Возможность приобрести новые знакомства.

Артур Козлов, студент 4 курса Белорусского национального технического университета:

Для некоторых студентов это возможность пройти практику в университете, открыть для себя какие-то новые возможности. И завести какие-то знакомства и заработать какие-то деньги.

Всего в прошлом году к студотрядовскому движению присоединились около 70 тысяч человек по всей Беларуси. Больше всего заработать можно было на возведении БелАЭС, реконструкции стадиона «Динамо» и строительстве второй кольцевой.