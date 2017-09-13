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Выездную торговлю овощами и фруктами с машин организуют в Минске на 200 площадках

13 сентября 2017 07:13
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Новости Беларуси. Торговые места будут работать с ближайшей 15 сентября до середины ноября ежедневно во всех микрорайонах столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, 16-17 сентября стартуют так любимые минчанами сельскохозяйственные ярмарки выходного дня.

Центральной площадкой станет территория у спортивного комплекса «Чижовка-Арена».

Выездную торговлю овощами и фруктами с машин организуют в Минске на 200 площадках-1

Яна Гурская, главный специалист управления по связям с общественностью Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Цены приятные, доступные, от производителя с минимальной торговой надбавкой. Так же весь товар, приобретенный на ярмарке,

участникам Великой Отечественной войны и инвалидам I группы будет доставляться на дом бесплатно.

Торговля на открытом воздухе продлится до конца сентября во всех районах Минска. Ярмарки в самом центре столицы – у Дворца спорта – пройдут 30 сентября, 1, 7 и 8 октября.

# общество # Фотофакт # Ярмарки в Минске # Яна Гурская

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