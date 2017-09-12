13 сентября с 10 утра будет ограничено движение на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Козлова

Движение на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Козлова 13 сентября будет ограничено. Магистраль с 10 утра и до обеда превратится в киноплощадку. Здесь будут снимать новый отечественный семейный фильм. Останавливать транспорт сотрудники Госавтоинспекции будут на короткие двухминутные- промежутки.

Юлия Большакова, пресс-секретарь Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Завтра будет сниматься крупная сцена, она финальная, очень важная для фильма. Надеемся, что премьера фильма состоится уже в этом году. Ждём всех на премьере.