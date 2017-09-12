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13 сентября с 10 утра будет ограничено движение на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Козлова

12 сентября 2017 20:06
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Движение на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Козлова 13 сентября будет ограничено. Магистраль с 10 утра и до обеда превратится в киноплощадку. Здесь будут снимать новый отечественный семейный фильм. Останавливать транспорт сотрудники Госавтоинспекции будут на короткие  двухминутные-  промежутки.

13 сентября с 10 утра будет ограничено движение на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Козлова -1

Юлия Большакова, пресс-секретарь Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Завтра будет сниматься крупная сцена, она финальная, очень важная для фильма. Надеемся, что премьера фильма состоится уже в этом году. Ждём всех на премьере.

13 сентября с 10 утра будет ограничено движение на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Козлова -3

Режиссёр Вячеслав Никифоров идею картины вынашивал 15 лет. По сценарию, главные герои – воспитанники детского дома хотят найти родителей. В погоне за счастьем они учатся принимать взрослые решения и узнают, что такое нравственный выбор.

# общество # Дорожное движение # Фотофакт # Юлия Большакова

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