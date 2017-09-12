На Партизанском проспекте, проспектах Независимости и Пушкина появились дополнительные мобильные датчики фиксации скорости

Новости Беларуси. Камеры уже сегодня установлены на Партизанском проспекте, проспектах Независимости и Пушкина, а также на кольцевой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они не только делают снимок авто нарушителя, но и фиксируют разговор по мобильному телефону и даже не пристёгнутый ремень безопасности. До конца месяца радаров в городе станет в разы больше.