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На стадионе «Динамо» строители приступили к покраске исторической аркады

12 сентября 2017 20:17
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Новости Беларуси. Реконструкция стадиона «Динамо» идёт полным ходом. Уже можно увидеть, как будет выглядеть отреставрированная историческая аркада, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На стадионе «Динамо» строители приступили к покраске исторической аркады-1


Пока монтируются металлоконструкции для навеса и строятся трибуны, строители приступили к покраске исторической части. Цвета аркады будут такими же, как до реконструкции, – бордовая основа и бежевый декор. Сам стадион уже практически готов, сейчас достраивают кровлю над трибунами. Дальше – отделка. Примерный срок открытия – лето 2018.

На стадионе «Динамо» строители приступили к покраске исторической аркады-3

Денис Повод, заместитель начальника по производству СУ№94 ОАО «Стройтрест №1»:
Осталось монтировать семь стропильных фирм. На сегодняшний день мы приступили к покрытию конструкции навеса.

На стадионе «Динамо» строители приступили к покраске исторической аркады-5

# общество # Фотофакт # Строительство # Денис Повод

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