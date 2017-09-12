На стадионе «Динамо» строители приступили к покраске исторической аркады

Новости Беларуси. Реконструкция стадиона «Динамо» идёт полным ходом. Уже можно увидеть, как будет выглядеть отреставрированная историческая аркада, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.



Пока монтируются металлоконструкции для навеса и строятся трибуны, строители приступили к покраске исторической части. Цвета аркады будут такими же, как до реконструкции, – бордовая основа и бежевый декор. Сам стадион уже практически готов, сейчас достраивают кровлю над трибунами. Дальше – отделка. Примерный срок открытия – лето 2018.