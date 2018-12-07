Выезд брестских школьников на праздники в Польшу под угрозой срыва: турфирмы не могут оформить визы

Новости Беларуси. Выезд брестских школьников на праздники в Польшу оказался под угрозой срыва. С проблемой столкнулись туристические компании областного центра: оформить визы в соседнюю страну невозможно вот уже несколько недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причины сложившейся ситуации выяснял корреспондент Петр Бутрим.

Все попытки безуспешны. Хотя туры давно раскуплены, забронированы гостиницы и заказаны экскурсии. До новогодней поездки всего три недели. Осталось только зарегистрироваться на подачу документов для визы, что в этой турфирме тщетно пытаются сделать уже несколько недель. Выезды на каникулы в Краков, Варшаву и Закопане оказались под угрозой срыва.

Александра Пашедо, заместитель директора туристической фирмы:

В основном это детские группы. Сейчас у нас возможности открыть визы для них пока нет. Нет физической возможности зарегистрировать их на сайте визового центра.

С подобной проблемой столкнулись почти все турфирмы Бреста, работающие в польском направлении. Не впервые: в декабре ажиотаж вокруг виз традиционно велик. Однако раньше в Генеральном консульстве Польши туристическим компаниям в сезон новогодних туров делали поблажки.

Светлана Майсюк-Дранько, директор туристической фирмы:

В 95 % случаев польское консульство шло нам навстречу. Таких глобальных проблем, как в этом году, не возникало. Учитывая то, что поток туристов упал, групп стало намного меньше, нам вообще такая ситуация непонятна. Однако этой зимой порядок регистрации озвучивают строго. И места туристическим компаниям в цепочке подачи документов не нашлось.

Ядвига Жак, руководитель визового отдела Генерального консульства Республики Польши в Бресте:

Туристические фирмы не могут регистрировать на подачу документов. Мы понимаем, что въезд группы детей – это достаточно сложный процесс, поэтому консульство идет навстречу. Если есть проблема регистрации индивидуальной, школа или родители могу обратиться с просьбой о подаче без предварительной электронной регистрации.

Как выяснилось, заниматься рутинной работой оформления «шенгена» многие учителя в школе не готовы. Такая же позиция и у большинства родителей.

Евгений Лещев, житель Бреста:

Те же преподаватели учат наших детей. И что, у них есть какое-то такое свободное время, чтобы ходить, заниматься этими документами? Во-вторых, я не квалифицированный работник, есть много нюансов, которых я не знаю. Там мне говорят, что у вас это и это не правильно – и ходить, бегать. Я считаю, каждый должен заниматься своим делом.