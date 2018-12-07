Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами

Новости Беларуси. Купить пустующие и ветхие дома стало проще. 7 декабря вступил в силу соответствующий указ Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, местные органы власти получили широкие возможности по использованию бесхозных построек. Максимально упрощены процедуры по реализации такой недвижимости. Например, сельсоветы теперь могут продавать пустующие и ветхие строения не оформляя на дом полного пакета документов, причем напрямую, без объявления аукциона. Распространяются нормы указа и на городские территории. Будет ли спрос на такое предложение? Выяснял корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, СТВ:

За последние шесть лет в Беларуси снесено колоссальное количество ветхих и пустующих зданий. 47 тысяч. Целый город. В результате в оборот возвращено 9 тысяч гектаров земли. Правда, такое благоустройство – дело не из дешевых. Если учесть, что на утилизацию одного сельского дома затрачивается в среднем 1500 бюджетных рублей, то на все работы могло уйти до 70 миллионов.

Александр Исаенко, председатель Майского сельского совета:

Посмотрите, какой дом. И крепкий, и ошалеван, и газ подведен, и электричество. Просто не поднималась рука, чтобы его закопать.

Теоретически сельсоветы могли продавать пустующие дома, экономя на их сносе и зарабатывая на продаже деньги в свои бюджеты. Но фактически этого никто не делал. В Гомельской области Александр Исаенко единственный председатель сельсовета, который не поленился довести непростую процедуру до конца.

Александр Исаенко:

Занимались около полутора лет этим вопросом. В результате два дома удалось нам продать и заработать еще для сельского бюджета какие-то средства. Если бы мы эти дома решили бы закапывать, пришлось бы еще потратить около 3000 рублей.

Председатели сельсоветов смогут реализовывать ветхие и безхозные дома напрямую, без аукциона. Не придется изыскивать деньги и на техническую документацию – ее оформлять будет уже новый хозяин.

Вячеслав Рушняков, житель деревни Антоновка:

Естественно, довольны, потому что не было своего жилья. Не сильно дорого, то есть нормально обошелся нам. Естественно, ремонт немного поделали.

Ждали 357-ой указ и администрации городов. Ранее подобного инструмента у них просто не было. Например, этот недостроенный капитальный дом в Ветке четверть века назад оставлен хозяином. Но принять решение о его сносе или реализации было невозможно.

Игорь Котоликов, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Ветковского райисполкома:

Мы сформируем реестр пустующих домов по городу Ветка. Этот реестр будет выставлен на сайте нашего Ветковского райисполкома, средствах массовой информации. При этом указ предусматривает максимальную защиту законного собственника.

Антонина Торбина, заместитель начальника управления Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Если дом был продан, то он может претендовать на выплату ему той денежной суммы, за которую этот дом был продан. А если он был к тому моменту снесен, то на возмещение стоимости.