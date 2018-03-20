«Выехал, изучил, опросил». Игорь Евсеев провел прием граждан в Крупках

Новости Беларуси. Земельные споры, вопросы трудоустройства и, конечно же, проблемы ЖКХ. 20 марта помощник Президента по Минской области провел прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в Крупках. Со своими жалобами к Игорю Евсееву обратились более двух десятков человек. Одна из озвученных проблем – состояние дорог в микрорайоне. Вместо них, говорят местные жители, огромные лужи и ямы.

Наталья Салко, жительница Крупок:

Школа № 3 у нас есть, из микрорайона основная масса детей ходит в эту школу. По этим вот улицам, на которых бездорожье круглый год. Поэтому мы единственное просим – подсыпки песчано-гравийной.

Игорь Евсеев, помощник Президента Беларуси по Минской области:

Такая форма общения, я еще раз говорю, дает свои результаты. По некоторым причинам органы власти не принимают своевременное решение, но когда мы берем на контроль, оно более быстро идет. Буквально недавно люди обратились по закрытию сельского Дома культуры. Выехал, изучил, опросил, сделали анализ – сельский Дом культуры сегодня в Минском районе в одном из сельских Советов продолжает функционировать.