Причина протекания крипты Радзивиллов в Несвиже ликвидирована

Новости Беларуси. На прошлой неделе в костеле Божьего Тела боролись с подтоплением в усыпальнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оказалось, что сломалась деталь водопроводного колодца. Вода попала под фундамент и песчаную зысыпку в крипте. Специалисты исправили поломку и сейчас наблюдают за уровнем грунтовых вод.