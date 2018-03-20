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Причина протекания крипты Радзивиллов в Несвиже ликвидирована

20 марта 2018 16:05
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Новости Беларуси. На прошлой неделе в костеле Божьего Тела боролись с подтоплением в усыпальнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Причина протекания крипты Радзивиллов в Несвиже ликвидирована-1

Оказалось, что сломалась деталь водопроводного колодца. Вода попала под фундамент и песчаную зысыпку в крипте. Специалисты исправили поломку и сейчас наблюдают за уровнем грунтовых вод.

Причина протекания крипты Радзивиллов в Несвиже ликвидирована-4

Чтобы такие ситуации не допустить в будущем, ведется разработка проекта дренажа.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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