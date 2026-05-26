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Выброс плазмы с обратной стороны Солнца достиг Земли – начался радиационный шторм

26 мая 2026 13:58
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Выброс плазмы с обратной стороны Солнца достиг Земли – начался радиационный шторм-0

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили об очередном мощном взрыве на обратной стороне Солнца, произошедшем ночью 26 мая.

Как предположили исследователи, источник взрыва – группа пятен 4436, еще 10 дней назад находящаяся напротив Земли. Изучение события продолжится, однако есть вероятность, что указанный выброс плазмы зацепил Землю даже с обратной стороны Солнца. Вблизи планеты отмечается умеренный радиационный шторм. Регистрируется увеличение потоков протонов высоких энергий. Это подтверждают также частицы в ходе движения к Земле, прошедшие через солнечный коронограф, осуществлявший съемку взрыва. 

Ученые отметили нетипичность явления – протоны могли прийти к Земле, обогнув Солнце.

Фото: скриншот видео в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

# Космос

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