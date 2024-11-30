Брестская область возглавляет рейтинг самых безопасных регионов Беларуси

Сотрудники милиции готовы обеспечить правопорядок в ходе электоральной кампании. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Беларуси Дмитрий Корзюк, участвуя в торжествах по случаю 85-летия образования Брестского областного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря его сотрудникам уровень преступности (из расчета на 10 тысяч населения) самый низкий в стране именно в Брестской области. Она возглавляет рейтинг самых безопасных регионов Беларуси. Укомплектованность органов внутренних дел области лучшая за последние 10 лет. Управление внедряет передовые технологии.

Олег Шуляковский, начальник управления внутренних дел Брестского облисполкома: На улицах областного центра, в Пинске, Барановичах и других районных центров появилось очень много камер видеонаблюдения. Это республиканская система мониторинга общественной безопасности. Кроме этого, используем для организации дорожной безопасности квадрокоптеры. Наши сотрудники могут вовремя реагировать на вызовы и угрозы дорожной безопасности.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси: Дальше будем развиваться, совершенствовать безопасность, будем идти только вперед. Мы вступили в электоральную кампанию. Сегодня все есть, чтобы обеспечить безопасность при проведении этих мероприятий на самом высоком уровне.

С экипировкой стражей порядка, а также выставкой ретро и современных служебных автомобилей горожане смогли познакомиться на интерактивной площадке. Была представлена и историческая экспозиция, которая рассказывает о подвиге милиционеров в первые дни Великой Отечественной войны, когда им пришлось оборонять вокзал.

Также сотрудники управления внутренних дел возложили цветы к памятному знаку в честь тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей.