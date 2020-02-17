«Выбирайте маршрут, где больше поворотов направо». И ещё 6 советов, как сэкономить топливо

Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:

Больше всего энергии нужно для того, чтобы тронуть машину с места, но и остановить её. Ведь говоря об экономии, нам важно экономить не только топливо, но и расходники другие: резину, колодки и прочее. Поэтому никаких резких стартов, аккуратно трогаемся, но при этом важно разгоняться до той скорости, на которой мы будем ехать постоянно, достаточно быстро. Для того, чтобы как можно быстрее начать ехать со своей средней скоростью.

Средняя скорость очень важна. На неё мы будем ориентироваться для того, чтобы не слишком сильно её превышать, но и не ехать намного медленнее. При стремлении к одинаковой средней скорости у нас будет получаться достаточно приличная экономия топлива.

На машине с механической коробкой передач нужно стремиться к оборотам, которые ненамного выше, чем холостые, но при этом чтобы был запас мощности. Потому что, если у нас будет какая-нибудь горка и машина будет ехать прямо внатяг, это очень плохо для двигателя. Чем прямее мы едем, без всяких лишних перестроений, тем, соответственно, короче наш путь и меньше циклов разгона-торможения. Поэтому заранее просчитывайте свой маршрут, по которому вы будете ехать, чтобы ехать максимально по одной полосе, без лишних перестроений.