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«Выбирайте маршрут, где больше поворотов направо». И ещё 6 советов, как сэкономить топливо

17 февраля 2020 11:14
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Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:
Больше всего энергии нужно для того, чтобы тронуть машину с места, но и остановить её. Ведь говоря об экономии, нам важно экономить не только топливо, но и расходники другие: резину, колодки и прочее. Поэтому никаких резких стартов, аккуратно трогаемся, но при этом важно разгоняться до той скорости, на которой мы будем ехать постоянно, достаточно быстро. Для того, чтобы как можно быстрее начать ехать со своей средней скоростью.

Средняя скорость очень важна. На неё мы будем ориентироваться для того, чтобы не слишком сильно её превышать, но и не ехать намного медленнее. При стремлении к одинаковой средней скорости у нас будет получаться достаточно приличная экономия топлива.

На машине с механической коробкой передач нужно стремиться к оборотам, которые ненамного выше, чем холостые, но при этом чтобы был запас мощности. Потому что, если у нас будет какая-нибудь горка и машина будет ехать прямо внатяг, это очень плохо для двигателя. Чем прямее мы едем, без всяких лишних перестроений, тем, соответственно, короче наш путь и меньше циклов разгона-торможения. Поэтому заранее просчитывайте свой маршрут, по которому вы будете ехать, чтобы ехать максимально по одной полосе, без лишних перестроений.

«Выбирайте маршрут, где больше поворотов направо». И ещё 6 советов, как сэкономить топливо-1

Интересный факт: одна из компаний доставки запретила своим работникам левый поворот, теперь они едут только через правый. Удивительно, но время доставки не выросло, а вот экономия топлива существенная. Кроме этого, ещё и небольшой простой автомобиля вследствие ДТП. Ведь когда мы поворачиваем налево, нам нужно и экстренно стартовать, чтобы пропустить всех, кто едет по встречной и вероятность ДТП намного больше. Старайтесь при выборе маршрута выбирать тот, где больше поворотов направо, чем налево.

Перед тем, как остановиться на светофоре, снижаете ли скорость перед поворотом, да и просто едете с горочки, не ставьте автомобиль на нейтралку раньше времени. Обратите внимание, все те паспортные данные, по которым ваш автомобиль очень мало употребляет на трассе, это с расчётом на то, что скорость примерно 80-90 км/ч, не больше. Поэтому, если вам нужно доехать очень дёшево, то и едьте небыстро. Имейте в виду, что дополнительное электрооборудование, такое, как подогрев лобового стекла, сиденья, руля, кондиционер могут увеличивать расход топлива до 20%.

# Автомобили # общество # Мария Вашкевич

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