Александр Лукашенко: «Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается»

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на более широкую поддержку и содействие ЕС и России в укреплении безопасности на общей границе. Об этом 17 февраля заявил Александр Лукашенко, утверждая решение на охрану госграницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процедура традиционная, с неё начинается год для пограничной службы страны. Время подвести итоги и уточнить новые задачи. Тем более, что погранбезопасность – это важнейший вопрос государственной политики.

Вызовов и угроз меньше не становится. Только за 2019 год пограничники пресекли 20 каналов незаконной миграции, изъяли более тонны наркотиков. Глава государства поинтересовался у председателя Госпогранкомитета, какие проблемные вопросы есть у ведомства и что ещё нужно сделать для более эффективной работы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Растут потоки незаконной миграции, объемы контрабанды наркотиков и иных средств преступной деятельности. Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере.

В прошлом году было принято решение об увеличении штатной численности пограничного ведомства для укрепления действующих подразделений на границе, создание новых застав, а также боеспособных маневренных групп, которые, как я понимаю, были ликвидированы после распада Советского Союза. Они должны грамотно и эффективно применяться в охране пограничных рубежей, для оперативного решения задач в различных условиях обстановки, оснащение современными образцами вооружения и техники.