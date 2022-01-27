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Президент вручил госнаграды белорусам, которые внесли большой вклад в развитие и безопасность страны

27 января 2022 08:01
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Новости Беларуси. Государственные награды заслуженным людям страны, которые добились значительных результатов в своей профессиональной деятельности и внесли большой личный вклад в развитие и безопасность государства, вручил 27 января Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На церемонию во Дворец Независимости приглашены представители различных сфер: медики, спортсмены, аграрии, военные. Будут и альпинисты, которые подняли белорусский флаг и копию Знамени Победы на Эверест.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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