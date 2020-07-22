Выбираем солнцезащитные очки, которые не навредят зрению: «Если у вас тёмная линза – зрачок думает, что он в безопасности»

«Кошачий глаз», «ленноны», округлой формы – вариантов солнцезащитных очков много. Важно подобрать не только те, что подходят вашей форме лица, но и те, что безопасны для здоровья. Стильная деталь образа может сыграть злую шутку с вашим зрением, если качество изделия оставляет желать лучшего.

Виталия Хасуба, заведующая оптикой:

Ультрафиолет может вызывать поражение сетчатки. И, в общем, в целом, навредить глазам. И нам необходимо защищать наши глаза, особенно детские глаза. Защита должна быть максимальная – 400. Если люди занимаются альпинизмом, в горах, то степень защиты должна быть еще выше.

Подбирать солнцезащитные очки в проверенном месте и с проверенным зрением. Некачественные линзы не только не фильтруют ультрафиолет, но и приводят к проблемам.

Виталия Хасуба, заведующая оптикой:

Если у вас в очках тёмная линза – зрачок думает, что он в безопасности, и расширяется. И всё количество ультрафиолета проникает на сетчатку. Таким образом, происходит ожог сетчатки с последующим отеком. Либо ходите в хороших солнцезащитных очках, либо ходите без очков. За аксессуаром необходимо ухаживать – так он будет служить вам не один сезон. Стоит помнить: если на стекле появляется царапина, то линзу необходимо заменить.

Виталия Хасуба:

Приносите в оптики для профилактики. И чистка может быть в домашних условиях. Какие-то мыльные растворы. Но мыльные растворы не те, которыми мы моем руки, а те, которые обезжиривающие.

Что касается формы очков – округлые, квадратные, вытянутые – то здесь однозначного совета найти нельзя. Каждому необходимо подобрать что-то своё. Но вот тренд на линзы существует – и он достаточно универсален.