«Постоянно Гагарина загружена, особенно в час пик». В Витебске начался ремонт одной из самых длинных улиц города

Новости Беларуси. В Витебске приступили к реконструкции улицы Гагарина. К слову, в городе она одна из самых протяжённых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год строителям предстоит провести масштабные ремонтные работы: заменить подземные сети, расширить проезжую часть до 6 полос, обустроить пешеходные и велосипедные дорожки и проложить 3 километра нового полотна.

Сейчас строители демонтируют трамвайные пути. Причём, этот вид общественного транспорта на обновлённую улицу Гагарина больше ходить не будет. Такое решение поможет значительно разрядить автомобильный поток и избавить одну из центральных транспортных артерий Витебска от пробок.

Постоянно Гагарина загружена, особенно в час пик. Это неудобство. Мало, что нас, водителей, достаточно плюс городской транспорт, действительно, затруднения были. Мы это давно ждали. Мы очень рады, что взялись за эту стройку.

Владимир Белоус, заместитель председателя Витебского облисполкома:

В чем сложность реконструкции этой улицы? В том, что очень много подземных сетей. Сами вы понимаете, что сети старые. Это не просто закатать наверх асфальт. Нужно поменять все, что в земле. Чтобы не подходить к этому объекту уже многие-многие годы.