В Беларуси выпускники аграрных классов могут поступать в вузы без экзаменов

Абитуриенту необходимо показать хорошую успеваемость по профильным предметам. Агроклассы в школах создали два года назад. Это совместный проект Министерства образования и сельского хозяйства. Учащиеся помимо основных занятий посещали факультативы и постигали азы сельскохозяйственных дисциплин.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Вот уже два года проводим серьёзную профориентационную работу через создание аграрных классов. В этом году у нас первый выпуск. Указом главы государства эти ребята поддержаны, т.е. в этом году они смогут поступать на сельскохозяйственные специальности по результатам собеседования при наличии целевого направления. Таким образом, мы поддержим эти специальности, чтобы обеспечить кадрами важную для нашей страны отрасль, которая обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны.