«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет

Новости Беларуси. Этот семейный медицинский комплекс в самой динамично развивающейся части Гомеля ждали 11 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детскую часть сдали в январе 2014-го, а вот со взрослой возникла заминка. Достроить объект не позволяли сложности с финансированием. Теперь все трудности в прошлом. Строители не скрывают гордости за объект, говорят: проект будет современным и спустя десятилетия. Строительно-монтажные работы превысили 20 миллионов рублей.

Екатерина Цитко, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники:

С гордостью можем сказать, что чудо свершилось. Впервые в Республики Беларусь на уровне первичного звена такой уникальный высокотехнологично оснащенный, можно сказать, диагностический центр на базе Гомельской городской центральной поликлиники организован и начал свое функционирование.

Девять этажей, пять лифтов, бассейны, водолечебница. В здании продумано все: от автоматических климат-систем до комфортной навигации, которую назвали «заботливая поликлиника».

Безбарьерная среда – это не только пандус на входе и подъемник в холле, но и информационные устройства для слабовидящих, специальное напольное покрытие и лифты.

На 15 тысячах квадратов разместили все необходимое – от узкопрофильных отделений до дневного стационара на 40 коек. Как и обещали, поликлинику оснастили самым современным оборудованием, есть даже компьютерный томограф.

Всего же в рентген-отделении четыре аппарата: КТ дополняет классический рентген, маммограф и пульмоскан.

Александр Яковенко, заведующий рентгеновским отделением Гомельской центральной городской поликлиники:

Вся аппаратура отечественного производства. Уникальный компьютерный томограф Ventum позволяет выполнить все диагностические задачи, необходимые на амбулаторном этапе обследования пациента.

Пожалуй, это первая в Гомельской области поликлиника с собственным КТ. Первая, единственная, новейшее – слова, которые можно говорить практически в каждом кабинете.

Например, вот этот «пульт управления полетами» – всего-навсего рабочее место оториноларинголога. Виктор Сорокин 10 лет в профессии, но говорит: о том, что работать на таком оборудовании, даже не мечтал. Камеры, микроскоп, дисплеи – все под рукой и позволяет видеть картину болезни в мельчайших подробностях.

Виктор Сорокин, оториноларинголог Гомельской центральной городской поликлиники:

Эндоскопическое оборудование на данном рабочем месте помогает и улучшает качество диагностики ЛОР-заболеваний, способствует раннему выявлению злокачественных новообразований.

Уникальной особенностью рабочего места является наличие микроскопа, который имеет камеру с возможностью вывода изображения на монитор. Это улучшает качество картинки, то есть качество диагностики, и помогает в обучении молодых специалистов и студентов.

Центр реабилитации поликлиники по набору оборудования не имеет аналогов не только в Гомеле.

Комплексную помощь здесь будут оказывать людям с неврологическими заболеваниями, с кардиальной и травматологической патологиями. К услугам пациентов современные залы ЛФК и механотерапия.

Разместится в поликлинике водолечебница с подводным душем-массажем и бассейном, в котором могут проводить занятия по аквагимнастике.