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«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет

21 июля 2020 21:51
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Новости Беларуси. Этот семейный медицинский комплекс в самой динамично развивающейся части Гомеля ждали 11 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет-1

Детскую часть сдали в январе 2014-го, а вот со взрослой возникла заминка. Достроить объект не позволяли сложности с финансированием. Теперь все трудности в прошлом. Строители не скрывают гордости за объект, говорят: проект будет современным и спустя десятилетия. Строительно-монтажные работы превысили 20 миллионов рублей.

«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет-4

Екатерина Цитко, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники:
С гордостью можем сказать, что чудо свершилось. Впервые в Республики Беларусь на уровне первичного звена такой уникальный высокотехнологично оснащенный, можно сказать, диагностический центр на базе Гомельской городской центральной поликлиники организован и начал свое функционирование.

«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет-7

Девять этажей, пять лифтов, бассейны, водолечебница. В здании продумано все: от автоматических климат-систем до комфортной навигации, которую назвали «заботливая поликлиника».

«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет-10

Безбарьерная среда – это не только пандус на входе и подъемник в холле, но и информационные устройства для слабовидящих, специальное напольное покрытие и лифты.

«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет-13

На 15 тысячах квадратов разместили все необходимое – от узкопрофильных отделений до дневного стационара на 40 коек. Как и обещали, поликлинику оснастили самым современным оборудованием, есть даже компьютерный томограф.

«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет-16

Всего же в рентген-отделении четыре аппарата: КТ дополняет классический рентген, маммограф и пульмоскан.

«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет-19

Александр Яковенко, заведующий рентгеновским отделением Гомельской центральной городской поликлиники:
Вся аппаратура отечественного производства. Уникальный компьютерный томограф Ventum позволяет выполнить все диагностические задачи, необходимые на амбулаторном этапе обследования пациента.

«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет-22

Пожалуй, это первая в Гомельской области поликлиника с собственным КТ. Первая, единственная, новейшее – слова, которые можно говорить практически в каждом кабинете.

«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет-25

Например, вот этот «пульт управления полетами» – всего-навсего рабочее место оториноларинголога. Виктор Сорокин 10 лет в профессии, но говорит: о том, что работать на таком оборудовании, даже не мечтал. Камеры, микроскоп, дисплеи – все под рукой и позволяет видеть картину болезни в мельчайших подробностях.

«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет-28

Виктор Сорокин, оториноларинголог Гомельской центральной городской поликлиники:
Эндоскопическое оборудование на данном рабочем месте помогает и улучшает качество диагностики ЛОР-заболеваний, способствует раннему выявлению злокачественных новообразований.

«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет-31

Уникальной особенностью рабочего места является наличие микроскопа, который имеет камеру с возможностью вывода изображения на монитор. Это улучшает качество картинки, то есть качество диагностики, и помогает в обучении молодых специалистов и студентов.

«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет-34

Центр реабилитации поликлиники по набору оборудования не имеет аналогов не только в Гомеле.

«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет-37

Комплексную помощь здесь будут оказывать людям с неврологическими заболеваниями, с кардиальной и травматологической патологиями. К услугам пациентов современные залы ЛФК и механотерапия.

«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет-40

Разместится в поликлинике водолечебница с подводным душем-массажем и бассейном, в котором могут проводить занятия по аквагимнастике.

«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет-43

Кроме того, откроется отделение электрофизиолечения с аппаратами магнитотерапии, лазеротерапии и криотерапии. Многое появились в Гомельской области впервые.

# Учреждения здравоохранения # общество # Екатерина Цитко # Виктор Сорокин # Фотофакт

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