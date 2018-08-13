Свадьба по-белорусски, яблочные сыры, домашний хлеб: фестиваль еды «Ўсё сваё» прошёл в Минске

Новости Беларуси. Гастрономическое изобилие от белорусских фермеров. Во дворике исторического музея прошёл праздник родной еды «Ўсё сваё»,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители хозяйств из разных регионов Беларуси представили сезонные продукты, которые они выращивают или готовят своими руками. Здесь можно было отведать поистине уникальные и самобытные блюда: домашний хлеб и пироги по старинным рецептам, различные сыры, в том числе яблочный, сладости на любой вкус, джемы и наливки. Для гурманов – улитки по-бургундски и брускетты с улиточным паштетом.

Кстати, таким свадебным застольем могут похвастаться молодожены, которые решили отметить бракосочетание в такой колоритной атмосфере. После такой дегустации трудно будет вернуться к фаст-фуду и привычным блюдам.

Мария Лысенко, Алексей Холявский:

Мы подумали, почему бы и нет? Прекрасная еда, прекрасные люди. Мы любим приключения и любим что-то отличное от обычного, поэтому я очень довольна этим платьем. Атмосфера просто невероятная! Все близкие рядом и мы счастливы!

Павел Ежов, Екатерина Якушик:

Всё очень интересно, всё достаточно аутентично. Мы купили что-то вроде крендельков. Вкусно очень! Всё домашнее и натуральное.

Это всё-таки белорусская культура, что не так распространено. И интересно посмотреть даже на свадьбу белорусскую. Это вообще что-то нетипичное сейчас.