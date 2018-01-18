Вялікае свята, да яго трэба пакаянная падрыхтоўка. Православные готовятся к празднику Крещения

Новости Беларуси. Православные верующие готовятся к одному из главных праздников церковного календаря – Крещению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 января сочельник. Одновременно и день радости, и строгого поста.

До 4 века Рождество и Крещение были одним праздником. Но затем два события христианской истории стали отмечать в разные дни. А период радости и веселья между ними назвали Святками. А вот чтобы подчеркнуть особый статус праздника Богоявления, установлен пост.

Прежде всего радость на душе, радость для всех нас, что есть возможность исцеления, даже тех, кто может так глубоко и не верит.

У нас многодетная семья, поэтому на целый год по чуть-чуть даже по глоточку, поэтому запасаемся.

В память о Крещении на Иордане в храмах освящают воду. Считается, что она таит в себе особую силу. А вот традиционные крещенские купания ничего общего с духовными традициями не имеют. Погружение в ледяную воду, скорее полезно для тела, чем для души.