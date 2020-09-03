«Вы же своих отцов, дедов критикуете сейчас». Что думает ветеран ВОВ о ситуации в Беларуси

Федор Максимович Медведь – ветеран Великой отечественной войны. Ему 99 лет.

Если бы они знали, какая прекрасная Беларусь, они бы не допустили этого. Вы посмотрите, что творится. Молодежь – больше всех женщин – ходит. Вы сами заметили? Девчурки бегают. Но они используют, думают, чтобы это еще более страдательно было. Женщины, дети, с собой детей берут.

Что же вы делаете? Они уже не хотят нам верить. Кинулись, кто-то вам подбросил вот такую кость, и вы уже за нее схватились и людей обманываете, обижаете. Только получили право голоса в стране, а вы уже критикуете эту страну. Что же вы делаете? Вы же своих отцов, дедов критикуете сейчас. Он хорошо помнит, кто носит бело-красно-белый флаг во время войны.

Это предатели только с такими флагами ходят. Какие-то тряпки у нас никто никогда считать не будет за какой-то там флаг. А я прямо о нем даже не могу что-то и говорить, потому что тряпки бывают разные. У нас прекрасный флаг, под этим флагом люди гибли, побеждали. Народ никогда не лишится того флага, особенно белорусы, которые перетерпели тяжкую войну.

Ветеран никогда не забудет и тех, кого уничтожили нацисты.