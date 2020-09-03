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«Вы же своих отцов, дедов критикуете сейчас». Что думает ветеран ВОВ о ситуации в Беларуси

03 сентября 2020 20:17
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Федор Максимович Медведь – ветеран Великой отечественной войны. Ему 99 лет.

«Вы же своих отцов, дедов критикуете сейчас». Что думает ветеран ВОВ о ситуации в Беларуси-1

Если бы они знали, какая прекрасная Беларусь, они бы не допустили этого. Вы посмотрите, что творится. Молодежь – больше всех женщин – ходит. Вы сами заметили? Девчурки бегают. Но они используют, думают, чтобы это еще более страдательно было. Женщины, дети, с собой детей берут.

«Вы же своих отцов, дедов критикуете сейчас». Что думает ветеран ВОВ о ситуации в Беларуси-4

Что же вы делаете? Они уже не хотят нам верить. Кинулись, кто-то вам подбросил вот такую кость, и вы уже за нее схватились и людей обманываете, обижаете. Только получили право голоса в стране, а вы уже критикуете эту страну. Что же вы делаете? Вы же своих отцов, дедов критикуете сейчас.

Он хорошо помнит, кто носит бело-красно-белый флаг во время войны.

«Вы же своих отцов, дедов критикуете сейчас». Что думает ветеран ВОВ о ситуации в Беларуси-7

Это предатели только с такими флагами ходят. Какие-то тряпки у нас никто никогда считать не будет за какой-то там флаг. А я прямо о нем даже не могу что-то и говорить, потому что тряпки бывают разные. У нас прекрасный флаг, под этим флагом люди гибли, побеждали. Народ никогда не лишится того флага, особенно белорусы, которые перетерпели тяжкую войну.

«Вы же своих отцов, дедов критикуете сейчас». Что думает ветеран ВОВ о ситуации в Беларуси-10

Ветеран никогда не забудет и тех, кого уничтожили нацисты.

«Вы же своих отцов, дедов критикуете сейчас». Что думает ветеран ВОВ о ситуации в Беларуси-13

Когда мы отходили, старушки за забором просили нас: «Солдатики, не оставляйте нас фашистам!» До сих пор эти слова вспоминаю и у меня ком вот здесь. Жалко людей было, их оставлять. Здесь, в Беларуси, большинство людей, никто не хочет ни воевать, ни погибать. Зачем устраивать бойни? Победили мы в дни тяжкие войны. Я думаю, что народ и сейчас победит без всяких разговоров.

# Великая Отечественная война # общество # Федор Медведь # Фотофакт

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