«Вы учите нас быть сильными и верить в себя». Белоруски поздравили милицию с профессиональным праздником

Новости Беларуси. По случаю Дня белорусской милиции белорусские женщины спешат произнести искренние слова поздравлений в адрес правоохранителей. Мы собрали некоторые из них и смонтировали видеопослание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По случаю Дня белорусской милиции белорусские женщины спешат произнести искренние слова поздравлений в адрес правоохранителей. Мы собрали некоторые из них и смонтировали видеопослание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Елена Богдан, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:
Вы без остатка отдаете себя профессии и сохраняете наше спокойствие.
Наталья Буйко, начальник отдела ОАО «Витебские ковры»:
Вы стоите на страже порядка в любое время суток и в любую погоду, а мы для вас сохраним уют и тепло в ваших родных домах.
Марина Воропай, инженер-энергетик «Бобруйскагромаш»:
Благодаря вам наш путь всегда счастливый, а самая долгая дорога – безопасна.
Наталья Байдо, учитель гимназии № 3 Витебска:
Вы – пример мужественности и отваги. Этот пример так важен нашим детям!
Светлана Цюга, помощник депутата Палаты представителей:
Закон – наша общая сила. А вы – его непробиваемый щит!
Оксана Мордус, учитель Октябрьской средней школы № 2:
Вы – наши сыновья, наши отцы, наши любимые мужья. Вы – семья, которой можно гордиться.
Евгения Трухановец, начальник охраны объекта ОАО «Коминтерн»:
Вы учите нас быть сильными и верить в себя! И мы готовы для вас стать надежным тылом.
Надежда Мишонкова, заместитель декана факультета Гродненского государственного медицинского университета:
Каждый день вы сдаете самый сложный экзамен – вовремя приходите на помощь, спасаете жизни!
Алена Родовская, ведущая «Альфа Радио»:
Ваша храбрость, мудрость и сила – лучший повод для новостей. Спасибо!