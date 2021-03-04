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«Вы учите нас быть сильными и верить в себя». Белоруски поздравили милицию с профессиональным праздником

04 марта 2021 10:27
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Новости Беларуси. По случаю Дня белорусской милиции белорусские женщины спешат произнести искренние слова поздравлений в адрес правоохранителей. Мы собрали некоторые из них и смонтировали видеопослание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вы учите нас быть сильными и верить в себя». Белоруски поздравили милицию с профессиональным праздником-1

Елена Богдан, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:
Вы без остатка отдаете себя профессии и сохраняете наше спокойствие. 

«Вы учите нас быть сильными и верить в себя». Белоруски поздравили милицию с профессиональным праздником-4

Наталья Буйко, начальник отдела ОАО «Витебские ковры»:
Вы стоите на страже порядка в любое время суток и в любую погоду, а мы для вас сохраним уют и тепло в ваших родных домах.

«Вы учите нас быть сильными и верить в себя». Белоруски поздравили милицию с профессиональным праздником-7

Марина Воропай, инженер-энергетик «Бобруйскагромаш»:
Благодаря вам наш путь всегда счастливый, а самая долгая дорога – безопасна.

«Вы учите нас быть сильными и верить в себя». Белоруски поздравили милицию с профессиональным праздником-10

Наталья Байдо, учитель гимназии № 3 Витебска:
Вы – пример мужественности и отваги. Этот пример так важен нашим детям!

«Вы учите нас быть сильными и верить в себя». Белоруски поздравили милицию с профессиональным праздником-13

Светлана Цюга, помощник депутата Палаты представителей:
Закон – наша общая сила. А вы – его непробиваемый щит!

«Вы учите нас быть сильными и верить в себя». Белоруски поздравили милицию с профессиональным праздником-16

Оксана Мордус, учитель Октябрьской средней школы № 2:
Вы – наши сыновья, наши отцы, наши любимые мужья. Вы – семья, которой можно гордиться.

«Вы учите нас быть сильными и верить в себя». Белоруски поздравили милицию с профессиональным праздником-19

Евгения Трухановец, начальник охраны объекта ОАО «Коминтерн»:
Вы учите нас быть сильными и верить в себя! И мы готовы для вас стать надежным тылом.

«Вы учите нас быть сильными и верить в себя». Белоруски поздравили милицию с профессиональным праздником-22

Надежда Мишонкова, заместитель декана факультета Гродненского государственного медицинского университета:
Каждый день вы сдаете самый сложный экзамен – вовремя приходите на помощь, спасаете жизни!

«Вы учите нас быть сильными и верить в себя». Белоруски поздравили милицию с профессиональным праздником-25

Алена Родовская, ведущая «Альфа Радио»:
Ваша храбрость, мудрость и сила – лучший повод для новостей. Спасибо!

# Милиция Беларуси # общество # Елена Богдан # Наталья Буйко # Марина Воропай # Наталья Байдо # Светлана Цюга # Оксана Мордус # Евгения Трухановец # Надежда Мишонкова # Алена Родовская # Фотофакт

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