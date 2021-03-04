«Белпочта» предлагает отправить бесплатную открытку к 8 Марта

Новости Беларуси. «Весенний комплимент». Бесплатную открытку с поздравлениями женщинам 4 марта можно отправить в некоторых почтовых отделениях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция – подарок к 8 Марта. В Минске корреспонденцию принимают в круглом зале Главпочтамта. Узнать адреса почтовых отделений, которые участвуют в акции в других городах, можно на сайте РУП «Белпочта».