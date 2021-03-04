«Белпочта» предлагает отправить бесплатную открытку к 8 Марта

Новости Беларуси. «Весенний комплимент». Бесплатную открытку с поздравлениями женщинам 4 марта можно отправить в некоторых почтовых отделениях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Весенний комплимент». Бесплатную открытку с поздравлениями женщинам 4 марта можно отправить в некоторых почтовых отделениях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция – подарок к 8 Марта. В Минске корреспонденцию принимают в круглом зале Главпочтамта. Узнать адреса почтовых отделений, которые участвуют в акции в других городах, можно на сайте РУП «Белпочта».
Там же размещено сообщение, что почтовые отделения в понедельник работать не будут – в стране официальный выходной. Поэтому выплаты пенсий, которых получатели ждут 8 марта, начнется досрочно. В Минске – начиная с 5 марта, а в других регионах – 6-го числа.