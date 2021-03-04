«Нация может развиваться только на позитивных идеях». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

Новости Беларуси. Глава государства обратил внимание, что традиционная церемония вручения госнаград и генеральских погон имеет особый смысл в Год народного единства, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как бы пафосно это ни звучало, для меня вы представляете передовой отряд армии добра, созидания, людей творческих и самое главное – нацеленных на результат. И это очень важно. Ведь нация, которая заботится о завтрашнем дне, может сплотиться и успешно развиваться только на позитивных идеях и делах. Каждый из вас работает на Отечество и народ. Своим трудом вы делаете нашу страну сильнее и краше.

За годы независимости у нас сформировалось общество, которое хорошо осознает, что фундамент единства народа и его успешного будущего – упорный созидательный труд, сплоченность и взаимовыручка. По-другому быть не должно. Ведь мы живем на родной земле, мы единый народ, любим свою страну и сделаем все, чтобы дети и внуки жили в мире и согласии.

Участниками церемонии стали более 30 человек: представители армии и силовых структур, а также многодетные матери и женщины, достигшие больших профессиональных высот.

Александр Лукашенко:

Сегодня по традиции мы вручаем генеральские погоны настоящим мужикам, которые привыкли прямо смотреть в глаза опасности и хорошо знают цену миру и человеческой жизни.

Президент также поприветствовал сотрудников милиции, адресовал им особые слова благодарности и поздравил с профессиональным праздником, который отмечается 4 марта.

Александр Лукашенко:

Позвольте в этот день выразить всем им глубочайшую признательность. Вам низкий поклон от имени белорусского народа.

Обращаясь к представительницам прекрасного пола, глава государства обратил внимание на несоизмеримо высокую роль женщин.

Александр Лукашенко:

Судьбой определено, что предназначение мужчины – защищать. В то время как предназначение женщины – быть хранительницей очага, семейных ценностей и национальных традиций. Вы в буквальном смысле слова дарите жизнь, помогаете маленькому человеку сделать первые шаги, открываете для него огромный мир. Вы все успеваете: заботитесь о родных и близких, создаете атмосферу тепла и уюта в доме, постоянно учитесь, достигаете больших профессиональных успехов, активно участвуете в общественных делах и политике и частенько превосходите нас, мужиков. В том, что мы все вместе построили и отстояли независимую Беларусь, – в этом и ваша огромная заслуга. Наша заслуга тоже немалая, но помните: мы это все делали для вас. Как бы мы ни кичились, как бы ни возводили себя в абсолют, мы все делаем ради вас. Не было бы вас, не было бы тех дел, которые присущи настоящим мужикам.

Особо теплые слова признательности и восхищения Александр Лукашенко адресовал многодетным матерям.

Александр Лукашенко:

Вы выполняете свою главную и важную миссию на земле. И, если честно, не только за себя, но и за тех, кто сегодня пока родил одного или двоих. И не надо говорить, что женщины – это слабый пол. Вы сильные, и вы сильнее нас.

Вы не просто ответственно и добросовестно относитесь к делу, но и нам, мужчинам, даете мотивацию к труду, вдохновение для творчества, становитесь опорой в трудных ситуациях. Белорусские женщины – это не просто наше богатство. Это – достояние белорусской нации.

Поздравив еще раз всех собравшихся с наградами и званиями, Александр Лукашенко отметил, что проведение подобных торжественных церемоний стало доброй традицией в Беларуси.

Александр Лукашенко:

Абсолютно убежден, что эта добрая традиция сохранится навсегда. Низкий вам поклон за верность стране и народу, за ваш труд во благо нашего Отечества.

Вручив ордена, медали и генеральские погоны, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что нынешние награды имеют особый вес в нынешней ситуации.

«Как и звания, которые только что получили наши полковники. Это люди, которые как никогда заслужили их, пройдя через серьезные мужские испытания прошлого года. Это люди, на которых можно положиться, это люди, способные защитить нашу страну. И вы должны быть абсолютно уверены, что не только вы, но и ваши дети находитесь под нашей железной защитой. Мы действительно вас никому не отдадим», – обратился глава государства к женской половине присутствующих.