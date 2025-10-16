ГАИ начала проводить рейды на белорусских заправках – что проверяют?

Не дожидаясь 20 октября, Госавтоинспекция уже приступила к выполнению задачи Президента по наведению порядка с очередями на автозаправочных станциях. Глава государства обозначил – вопрос был в том, что кроме заправки автомобилей посетители АЗС пользуются услугами кафе. И иногда некорректно паркуют машины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для решения вопроса министр внутренних дел провел совещание с начальниками областных УВД и ГУВД Мингорисполкома. Поставлена задача – постоянно контролировать ситуацию на заправках. Для этого будут использовать и Республиканскую систему мониторинга общественной безопасности.