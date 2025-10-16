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ГАИ начала проводить рейды на белорусских заправках – что проверяют?

16 октября 2025 13:50
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Не дожидаясь 20 октября, Госавтоинспекция уже приступила к выполнению задачи Президента по наведению порядка с очередями на автозаправочных станциях. Глава государства обозначил – вопрос был в том, что кроме заправки автомобилей посетители АЗС пользуются услугами кафе. И иногда некорректно паркуют машины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ начала проводить рейды на белорусских заправках – что проверяют?-2

Для решения вопроса министр внутренних дел провел совещание с начальниками областных УВД и ГУВД Мингорисполкома. Поставлена задача – постоянно контролировать ситуацию на заправках. Для этого будут использовать и Республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. 

ГАИ начала проводить рейды на белорусских заправках – что проверяют?-4

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
По указанию министра по всей стране созданы рейдовые группы из сотрудников милиции общественной безопасности для мониторинга объектов придорожного сервиса и обеспечения безопасности движения. Кроме того, с руководством автозаправок проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения мер безопасности для посетителей, а также разграничение деятельности по реализации топлива и продаже сопутствующих товаров.

# ГАИ # Виктор Ротченков

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