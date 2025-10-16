В Эстонии снесли мемориал жертвам фашизма

Руководство города решило, что прах нужно перенести на местное кладбище. Для этой грязной, во всех смыслах, работы задействовали тяжелую строительную технику. Что касается самого монумента, то пока его не уничтожили – опасаются общественного осуждения. При этом мемориал демонтировали. Якобы, на реставрацию. А вот вернут ли его на место – будет зависеть от степени разрушения памятника – так прокомментировали ситуацию в мэрии. Отметим, что подобный факт кощунства далеко не первый в Эстонии. В стране уже раскопали более сотни захоронений, где покоились останки советских воинов.