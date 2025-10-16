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В Эстонии снесли мемориал жертвам фашизма

16 октября 2025 13:54
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В Эстонии продолжается война с историческим прошлым. Власти страны совершили очередной акт вандализма. В городе Курессааре начали снос мемориала жертвам фашизма. Там покоятся останки более 200 советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Эстонии снесли мемориал жертвам фашизма-2

Руководство города решило, что прах нужно перенести на местное кладбище. Для этой грязной, во всех смыслах, работы задействовали тяжелую строительную технику. Что касается самого монумента, то пока его не уничтожили – опасаются общественного осуждения. При этом мемориал демонтировали. Якобы, на реставрацию. А вот вернут ли его на место – будет зависеть от степени разрушения памятника – так прокомментировали ситуацию в мэрии. Отметим, что подобный факт кощунства далеко не первый в Эстонии. В стране уже раскопали более сотни захоронений, где покоились останки советских воинов.

# Великая Отечественная война # Памятники

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