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Вольфович: хлеб, зерно сегодня – это золото. А люди в погонах обеспечат военную безопасность

01 октября 2022 17:29
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Новости Беларуси. Гродненская область отмечает главный праздник хлеборобов – «Дожинки». Регион лучший в стране по урожайности. Общий намолот зерновых и зернобобовых превысил 1,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович: хлеб, зерно сегодня – это золото. А люди в погонах обеспечат военную безопасность-1

В целом все регионы страны в 2022 году прибавили. Вес национального каравая составил рекордные 11 миллионов тонн, что на 2 миллиона выше уровня 2021-го. Это впервые за всю историю суверенной Беларуси.

Вольфович: хлеб, зерно сегодня – это золото. А люди в погонах обеспечат военную безопасность-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Хлеб, зерно сегодня – это действительно золото. Мы видим, что творится в мире. А золото дорогого стоит. А что такое продовольственная безопасность? Это защита прежде всего наших национальных интересов. Безопасность любой страны зависит, как Президент говорит, от экономического развития страны. Через экономику мы обеспечим безопасность. А люди в погонах сделают уже второе дело – обеспечат военную безопасность. Сегодня мы говорим о наших аграриях, агрономах, хлеборобах, трактористах, комбайнерах, о тех, кто день и ночь трудился на полях.

Гродненская область с размахом отметила «Дожинки». Посмотрите, как отмечали праздник лучшие труженики села.

# Дожинки # общество # Александр Вольфович # Галина Буро # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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