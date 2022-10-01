Вольфович: хлеб, зерно сегодня – это золото. А люди в погонах обеспечат военную безопасность

В целом все регионы страны в 2022 году прибавили. Вес национального каравая составил рекордные 11 миллионов тонн, что на 2 миллиона выше уровня 2021-го. Это впервые за всю историю суверенной Беларуси.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Хлеб, зерно сегодня – это действительно золото. Мы видим, что творится в мире. А золото дорогого стоит. А что такое продовольственная безопасность? Это защита прежде всего наших национальных интересов. Безопасность любой страны зависит, как Президент говорит, от экономического развития страны. Через экономику мы обеспечим безопасность. А люди в погонах сделают уже второе дело – обеспечат военную безопасность. Сегодня мы говорим о наших аграриях, агрономах, хлеборобах, трактористах, комбайнерах, о тех, кто день и ночь трудился на полях.