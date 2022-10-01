Гродненская область с размахом отметила «Дожинки». Посмотрите, как отмечали праздник лучшие труженики села

Новости Беларуси. Гродненская область отмечает главный праздник хлеборобов – «Дожинки». Регион лучший в стране по урожайности. Общий намолот зерновых и зернобобовых превысил 1,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году фестиваль-ярмарку принимает городской поселок Большая Берестовица. Весь день там работали праздничные локации. Чествовали и героев жатвы. В эти минуты гостей праздника удивляет концерт звезд белорусской эстрады. Все подробности у корреспондента Галины Буро. Со снопами из колосьев, музыкой и в традиционных костюмах. Настоящий национальный карнавал. Яркое шествие тружеников села зажгло центральную улицу Большой Берестовицы.

Галина Буро, корреспондент:

Еще с самого утра в Берестовице лил дождь, но как только начался праздник, тучи разошлись и выглянуло солнце. Здесь уверены: это хорошая примета. Значит, погода благоволит аграриям.

В колонне – представители всех районов области. Каждый – со своими изюминками.

Татьяна Ермолова, заведующая отделом Островецкого районного центра культуры и народного творчества:

Я горда тем, что представляю Островецкий район в качестве девушки-толоки. Это девушка-краса, девушка нашего района, Островецкого. Праздничные локации «Дожинок» развернулись на несколько километров от центра городского поселка до сквера и главного стадиона. Программа фестиваля под любой возраст: от молодежного феста и аллеи живых скульптур до тематических фотозон и выставки головокружительных караваев. Изюминка праздника – битва подворий от сельхозпредприятий региона.

К празднику расцвел весь Берестовицкий район. Отремонтированы здания, дороги, тротуары. Принарядилась территория возле озера в райцентре – там появилась современная набережная с зонами отдыха, аллеей фонарей и пляжем.

Уютно стало, тротуарчики, все так это подкрашено, вообще красиво. Что красиво, то красиво. «Намолотили рекордный урожай». Леонид Заяц посетил «Дожинки» в Гродненской области. Подробнее здесь. И действительно, каравай в 2022 году от каждого района – что надо. В регионе намолочено свыше 1,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 37 % выше результата 2021-го. А средняя урожайность лучшая в стране – почти 50 центнеров с гектара, по рапсу и вовсе поставлен рекорд.

Победителем областного соревнования по зерну стал Гродненский район. Лидер жатвы – сельхозпредприятие «Свислочь». Вот уже 45 лет им руководит Василий Густырь, потомственный аграрий. Его девиз жизни таков: «Каждый, кто работает на земле, должен быть ее хозяином».

Василий Густырь, председатель сельхозпредприятия «Свислочь»:

Озимый ячмень в этом году нас порадовал бесподобно. Более 100 центнеров урожайность получили. Нас это очень обрадовало. Ну и в целом пшеница озимая была прекрасная. И горох даже – мы получили около 60 центнеров с гектара, для гороха это тоже прекрасный урожай. Максим Рыженков: «Каждый год мы можем рассчитывать на очень серьёзный вклад Гродненской области в общий каравай». Подробнее здесь.

Да и в целом все регионы страны в 2022 году прибавили. Вес национального каравая составил рекордные 11 миллионов тонн, что на 2 миллиона выше уровня 2021-го. Это впервые за всю историю суверенной Беларуси.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Стратегия и тактика нашего Президента страны, которая ответила на все вопросы – правильным путем идем мы сегодня в сельском хозяйстве или надо было другой путь избрать для своего развития? Мы сегодня видим, какой богатый стол у нашего потребителя, сколько имеем продукции, которой мы торгуем сегодня с соседними странами. Вольфович: хлеб, зерно сегодня – это золото. А люди в погонах обеспечат военную безопасность. Читайте здесь.

В листе награжденных – несколько десятков хлеборобов. Механизаторы, водители, агрономы, операторы – все те, кто в 2022 году работали на результат. При всех капризах погоды пришлось бороться за каждое зернышко, а убирать при температуре в кабине +40 °C. Ведь на кону продовольственная безопасность страны.