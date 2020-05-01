Прямой эфир

Концерты и фотовыставки в формате онлайн. Какие мероприятия подготовили в Беларуси к 1 Мая

01 мая 2020 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пожалуй, впервые Первомай в Беларуси проходит в измененном формате. Все массовые мероприятия отменены из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вместе мы справимся со всеми вызовами времени». Александр Лукашенко поздравил белорусов с 1 Мая

Концерты и фотовыставки в формате онлайн. Какие мероприятия подготовили в Беларуси к 1 Мая-1

Однако в каждом регионе организовали онлайн-проекты. Например, в Минске к этому дню подготовили фотовыставку. На сайте Федерации профсоюзов можно увидеть снимки лучших работников. Среди них много врачей, которые сейчас на передовой борьбы с пандемией. Кроме того, в стране пройдут онлайн-концерты с участием белорусских артистов.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пенсии, пособия, лимиты на посылки из-за рубежа. Что изменилось в Беларуси с 1 мая?
01 мая 2020 12:08

Пенсии, пособия, лимиты на посылки из-за рубежа. Что изменилось в Беларуси с 1 мая?

1 мая белорусские школьники учатся. Министр образования посетил минскую школу № 64
01 мая 2020 11:50

1 мая белорусские школьники учатся. Министр образования посетил минскую школу № 64

«Всех, кого надо, всех аттестуем». Игорь Карпенко о том, как пройдёт аттестация в белорусских школах
01 мая 2020 11:49

«Всех, кого надо, всех аттестуем». Игорь Карпенко о том, как пройдёт аттестация в белорусских школах