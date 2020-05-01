Концерты и фотовыставки в формате онлайн. Какие мероприятия подготовили в Беларуси к 1 Мая

Однако в каждом регионе организовали онлайн-проекты. Например, в Минске к этому дню подготовили фотовыставку. На сайте Федерации профсоюзов можно увидеть снимки лучших работников. Среди них много врачей, которые сейчас на передовой борьбы с пандемией. Кроме того, в стране пройдут онлайн-концерты с участием белорусских артистов.