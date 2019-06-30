«Вспомнить про героев, которые воевали за нас»: пионеры «Зубрёнка» почтили память воинов-освободителей

Новости Беларуси. Молодое поколение чтит традиции и не забывает о подвиге воинов-освободителей. Юные белорусы выступили инициаторами акции «Беларусь помнит. Помним каждого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще весной волонтеры отрядов «Доброе сердце» начали наводить порядок в местах военных захоронений. А теперь – в преддверии 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – ребята несут цветы к местам памяти. Так, 30 июня памятную эстафету принимали пионеры детского оздоровительного центра «Зубренок». Ребята почтили память воинов-освободителей минутой молчания.

Глеб Горошко, житель Мяделя:

Я состою в бобруйской пионерской дружине. Мы помогаем ветеранам, ходим на Вечный огонь и возлагаем туда цветы. Я считаю, что такие акции должны быть намного чаще. Они очень важны для всех белорусов, потому что сейчас мы живем без войны, и все у нас хорошо.

Кирилл Болтрукевич, житель Мяделя:

Увлекаюсь этим всем военным делом, мне интересно, нравится. А так мне приятно постоять, вспомнить про героев наших, которые воевали за нас.

Торжественные церемонии возложения цветов к обелискам в предпраздничные дни пройдут по всей стране. И именно молодые белорусы дают старт этой акции. Поддержать их может каждый.