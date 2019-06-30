«Вспомнить про героев, которые воевали за нас»: пионеры «Зубрёнка» почтили память воинов-освободителей

Новости Беларуси. Молодое поколение чтит традиции и не забывает о подвиге воинов-освободителей. Юные белорусы выступили инициаторами акции «Беларусь помнит. Помним каждого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодое поколение чтит традиции и не забывает о подвиге воинов-освободителей. Юные белорусы выступили инициаторами акции «Беларусь помнит. Помним каждого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще весной волонтеры отрядов «Доброе сердце» начали наводить порядок в местах военных захоронений. А теперь – в преддверии 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – ребята несут цветы к местам памяти. Так, 30 июня памятную эстафету принимали пионеры детского оздоровительного центра «Зубренок». Ребята почтили память воинов-освободителей минутой молчания.
Глеб Горошко, житель Мяделя:
Я состою в бобруйской пионерской дружине. Мы помогаем ветеранам, ходим на Вечный огонь и возлагаем туда цветы. Я считаю, что такие акции должны быть намного чаще. Они очень важны для всех белорусов, потому что сейчас мы живем без войны, и все у нас хорошо.
Кирилл Болтрукевич, житель Мяделя:
Увлекаюсь этим всем военным делом, мне интересно, нравится. А так мне приятно постоять, вспомнить про героев наших, которые воевали за нас.
Торжественные церемонии возложения цветов к обелискам в предпраздничные дни пройдут по всей стране. И именно молодые белорусы дают старт этой акции. Поддержать их может каждый.
Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:
Дети, внуки, правнуки – те, кто завоевывал эту победу, они живут в этих людях. И смотрят на нас не только с портретов, а глазами этих вот детишек они смотрят из прошлого. Дети наследуют те самые традиции. Традиции духовности, патриотизма.