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Власти Италии ужесточили меры безопасности на фоне протестов, сопровождающих Олимпиаду

07 февраля 2026 13:40
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Власти Италии ужесточили меры безопасности на фоне протестов, сопровождающих XXV зимние Олимпийские игры. Местные правоохранители получили право задерживать подстрекателей для противодействия беспорядкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оппозиция заявила, что указ использует Олимпиаду для ограничения свобод и усиления госконтроля.

Власти Италии ужесточили меры безопасности на фоне протестов, сопровождающих Олимпиаду-2

Поводом для массового недовольства граждан стало присутствие в Милане агентов американской иммиграционной службы. Их перекинули в Милан для обеспечения безопасности самой многочисленной на Олимпиаде делегации США. Итальянцы считают агентов угрозой. Также в день церемонии открытия протестующие прошли маршем по Милану, выразив несогласие с финансовыми издержками организаторов. Ведь изначально на Олимпиаду планировали потратить всего полтора миллиарда евро, но бюджет разбух в три раза. (Подробности здесь).

# Международная политика

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